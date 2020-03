Rutte bezweert de Kamer: de Nederlandse aanpak deugt en is wel degelijk rigoureus

Kwetsbare ouderen beschermen tegen besmetting, is en blijft de belangrijkste inzet van de Nederlandse aanpak van het coronavirus, verzekert premier Rutte in alle toonaarden. Alle maatregelen zijn gericht op dat ene doel: de piek in het aantal nieuwe besmettingen aftoppen, zodat er voor ouderen en andere zieken genoeg ic-bedden zijn, ook als het virus de komende tijd snel om zich heen grijpt.

Volgens de premier is er de afgelopen tijd ten onrechte een beeld ontstaan dat Nederland een soepeler beleid voert dan buurlanden. Rutte bestrijdt dat. “Wij hebben rigoreuze maatregelen genomen. Nederland zit al voor een groot deel op slot. Nederland past zich aan.” Er zijn verschillen met de maatregelen in Frankrijk, Duitsland, België, Spanje en Italië, maar die verschillen zijn relatief klein, met overal dezelfde achterliggende strategie, aldus de premier. Nederland werkt in lijn met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

‘Misverstand’

Rutte probeert met die boodschap de onrust weg te nemen die mede is ontstaan door zijn eigen televisietoespraak van maandag. “Een misverstand”, gaf hij woensdagavond toe in een beladen debat in de Tweede Kamer. Hij heeft in de toespraak ten onrechte de indruk gewekt dat Nederland bewust het coronavirus vrij door het land laat gaan. Rutte zei in die toespraak dat Nederland ‘een beschermende muur’ van ‘groepsimmuniteit’ wil bouwen om de kwetsbare ouderen heen, zolang er nog geen vaccin is.

Zowel de premier als RIVM-baas Jaap van Dissel verzekert dat ‘groepsimmuniteit’ geen doel is, maar een bijkomstigheid die kan helpen. Van Dissel: “Zolang er geen vaccin is zúllen mensen geïnfecteerd worden, en afweer ontwikkelen. Dat is iets wat we kunnen gebruiken, en wat andere interventies versterkt”.

Hoe groot de politieke en maatschappelijke druk is op het kabinet werd tijdens het Kamerdebat op bijna symbolische wijze duidelijk. Minister Bruins van medische zorg is al weken in touw. Oververmoeid zakte hij bij het debat door zijn benen, waarna een collega-minister hem overeind moest helpen. Hij vertrok naar huis om uit te rusten, maar zegt vandaag ‘weer aan de slag te gaan om de crisis zo goed mogelijk te bestrijden’. Hij had net een noodverordening geregeld om mondkapjes te vorderen, om medisch personeel te beschermen.

Het beladen debat over het coronavirus moest in een bijna lege Tweede Kamer worden gehouden. Beeld Werry Crone

Brandend huis

Vooral Forum voor Democratie en de PVV voeren de politieke druk op het kabinet op. PVV-leider Geert Wilders verwijt premier Rutte dat hij ‘experimenteert met mensen, waardoor tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden mensen zullen sterven’. Wat het kabinet doet komt volgens Wilders neer op het mensen ‘een brandend huis induwen’. Premier Rutte moest zich zichtbaar verbijten.

Wilders wil dat Nederland een paar maanden in volledige lockdown gaat, waarbij alle Nederlanders huisarrest krijgen en de grenzen dichtgaan. Ook Forum voor Democratie wil een lockdown, van enkele weken. “Dan heb je het onder controle”, garandeert Thierry Baudet. De rest van de Tweede Kamer vraagt zich af waarop hij die stelligheid baseert.

Veel fracties roepen op om het coronavirus vooral eensgezind te bestrijden en bij politieke discussies te erkennen dat niemand 100 procent zeker weet welke aanpak gaat werken. “Dit is geen moment om bittere verwijten te maken”, is de kritiek van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers op Baudet en Wilders. “Laten we eerlijk zijn: we zitten allemaal met de handen in het haar.” Veel lof klinkt in de Tweede Kamer voor het ongekend grote steunpakket dat het kabinet heeft klaarliggen voor zzp’ers en bedrijven.

‘Nachtmerrie’

Rutte noemt de uitbraak van corona een ‘nachtmerrie’. “Alles is heel moeilijk wat we de afgelopen dagen met elkaar besluiten. Af en toe knijp je in je arm. We hadden het toch over stikstof en Pfas. In wat voor film zijn we terechtgekomen?”

Hij sluit niet uit dat er de komende tijd nog strengere maatregelen volgen. Ook daarvoor is het criterium dat ze genomen worden, zodra er aanwijzingen zijn dat er de ic’s nog sneller volstromen dan nu de vrees is. Mogelijk gaan winkels dicht, of komen er lokale grenscontroles, zoals GroenLinks heeft voorgesteld. De komende dagen verwacht het kabinet zulke beslissingen nog niet.