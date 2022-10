Rutte bezoekt Israël en Palestijnse gebieden om ‘nauwe banden’ te onderhouden

Premier Rutte brengt maandag en dinsdag een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Aan het programma is af te lezen dat hij beide partijen zo gelijkwaardig mogelijk probeert te behandelen. Tijdens een eerdere geweldsescalatie tussen Israël en de Palestijnen kreeg de premier vorig jaar nog het verwijt dat hij te weinig oog zou hebben voor het lot van de Palestijnse bevolking.

“Het bezoek staat in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit en het belang dat het kabinet hecht aan het Midden-Oosten-vredesproces”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Rutte gaat maandag eerst lunchen in Israël met de directeuren van zowel Israëlische bedrijven in Nederland als Nederlandse bedrijven in Israël. Vervolgens spreekt hij met achtereenvolgens premier Yair Lapid en minister van defensie Benny Gantz. In de avond staat een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas op het programma.

Kritiek vanuit de Tweede Kamer

Dinsdag spreekt Rutte met twee niet nader genoemde ‘Palestijnen die zich inzetten voor een vreedzame oplossing voor het conflict’, aldus de RVD. Daarna bezoekt hij in de Palestijnse stad Ramallah een Nederlands initiatief om jong ondernemerschap te stimuleren. Tot slot spreekt de premier met de Israëlische oud-premier en huidige oppositieleider Benjamin Netanyahu.

Het laatste volledige bezoek van Rutte aan Israël en de Palestijnse gebieden dateert van 2013.

Vorig jaar mei kreeg de premier kritiek vanuit de Tweede Kamer vanwege een tweet die hij had verstuurd over de geweldsuitbarsting van destijds. Naar aanleiding van oplopende spanningen, onder meer vanwege dreigende uithuisplaatsingen van Palestijnse gezinnen in bezet gebied, vuurde Hamas raketten af vanuit de Gazastrook, waarna het Israëlische leger terugsloeg met luchtaanvallen.

Rechtzetting

‘Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt’, schreef Rutte toen. ‘Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.’

Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemde die tweet ‘ongelooflijk eenzijdig’. D66-collega Sjoerd Sjoerdsma vroeg zich af ‘waarom Rutte zwijgt over nederzettingenbouw en onteigeningen’.

Enkele dagen later kwam de premier met een rechtzetting, na telefoongesprekken met zowel Abbas als Netanyahu. “Ik heb erop aangedrongen de Palestijnse families die bedreigd worden met uitzetting, permanent in hun huis te laten blijven”, liet hij toen weten.

Lees ook:

Bezoek Rutte aan Israël: kou uit de lucht

Een ‘diepe verbondenheid’ tekent de relatie tussen Nederland en Israël, aldus premier Mark Rutte in december 2013. De eerste dag van dat bezoek begon echter allesbehalve soepel.

Rutte: Israël verliest een groot staatsman

Een groot staatsman en een politicus die de hoop op vrede in het Midden-Oosten nieuw leven inblies. Zo typeren politiek leiders Shimon Peres, de Israëlische oud-premier en oud-president die zes jaar geleden overleed.