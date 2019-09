Rutte belooft opheldering over de aanschaf van koninklijk meubilair

Maandag schreef de krant dat de koning vergoeding ontvangt voor het onderhoud van de inboedels van de paleizen Het Loo, Huis Ten Bosch, Noordeinde en Soestdijk. Deze inventarissen zijn echter in 1982 en 2009 aangekocht door de overheid. Als gevolg daarvan betaalt de staat ook het onderhoud. Toch krijgt het koningshuis hier een jaarlijkse vergoeding voor, die in 2019 zo’n 320.000 euro bedroeg.

De staat zou bovendien twee keer betaald hebben voor een deel van de inboedel. De waardevolle empire-meubels van Lodewijk Napoleon zijn in de 19de eeuw op overheidskosten vervaardigd. Zeker een deel ervan is in de jaren ’80 door de staat gekocht, schrijft NRC.

Kamerlid Sneller (D66) vroeg dinsdag opheldering aan de premier. “Het lijkt erop dat het Koninklijk Huis niet langer de lasten draagt, maar wel twee keer de lusten.” Ook Kamerlid Özütok (GroenLinks) wilde weten “van wie de meubels en de spullen uit de paleizen eigenlijk zijn”.

De kwestie is “historisch en juridisch ingewikkeld”, stelde Rutte. Hij heeft “niet in de dagelijkse herinnering wat Dries van Agt en Lubbers allemaal met die meubels hebben gedaan”. De premier gaat de Kamer in een brief informeren over de aanschaf van de inventarissen en de vergoedingen aan de koning. Hij wilde dinsdag niet ingaan op de vraag waarom het parlement nooit is geïnformeerd over de aankoop van de koninklijke inboedels. Ook wilde de premier niet toezeggen dat de begroting van de koning eventueel gewijzigd kan worden, mocht er sprake zijn van dubbele vergoedingen.

Kamerlid Van Raak (SP) merkte op dat de financiën van de Oranjes vaker onderwerp van debat zijn: “Altijd gedoe over geld”. Voor Rutte zijn discussies rondom de monarchie lastig. Hij is ministerieel verantwoordelijk voor de koning en kan publiekelijk moeilijk kritiek uiten. Deze positie tussen Kamer en koning vertaalde zich dinsdag vooral in saamhorigheid met de laatste: “De koning en ik hebben dit niet voor u paraat.” Voor Rutte staat vast dat de koning geen blaam treft. “Ik heb geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Oranjes thuis handenwrijvend denken: we hebben eens even extra geld naar ons toe getrokken.”

Lees ook:

Premier moet ‘schimmige deal’ paleizen uitleggen aan Kamer

De inventarissen van de koninklijke paleizen zijn eigendom van de staat. Waarom krijgt het Koninklijk Huis dan toch geld voor het onderhoud?



Rutte hekelt ‘populisme’ in debat over financiën koningshuis

De Tweede Kamer is moe van de vele financiële perikelen rond het koningshuis. De oppositie verwijt premier Rutte dat hij te slordig is. Rutte zelf haalt hard uit naar het ‘populisme’ van zijn critici.