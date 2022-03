Russische ambassadeur in Nederland draait Kremlinplaat af in Buitenhof: ‘Rusland valt geen burgers aan’

Beelden van bombardementen op burgers en massagraven, terwijl Rusland claimt dat Oekraïne chemische wapens heeft. De Russische ambassadeur in Nederland vertelt in Buitenhof de ‘omgekeerde’ Kremlin-versie van wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Doel is totale verwarring zaaien, aldus oud-ambassadeur Renée Jones-Bos, die ook te gast is.

In navolging van zijn grote baas, minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov, ontkent de Russische ambassadeur dat het Russische leger massaal burgers bombardeert, zoals de kraamafdeling in Marioepol. Hij herhaalt de Russische propagandaversie dat het ziekenhuis al langer in handen was van nationalistische extreem-rechtse milities in Oekraïne. Rusland zou alleen ‘militaire infrastructuur’ bombarderen.

De WHO zegt dat Rusland tot nu toe 29 gezondheidscentra heeft aangevallen in Oekraïne. Ook dat ontkende Sjoelgin.

‘Oekraïne slechts deels soeverein’

Voelt u enige compassie voor de slachtoffers, vraagt presentator Maaike Schoon aan Sjoelgin. Ja, aldus de ambassadeur. Schoon houdt hem voor dat Rusland bewijsbaar vacuümbommen gebruikt op Oekraïense steden. Sjoelgin noemt dat vervolgens ‘geen onmenselijk wapen’ indien het gebruikt wordt om mensen uit ondergrondse schuilplaatsen te verdrijven.

Oekraïne is niet geheel soeverein, zei hij, maar gedeeltelijk, zegt Sjoelgin op de vraag naar de legitimiteit van de nu meer dan twee weken oude invasie. Het regime in Kiev neemt volgens Rusland ‘geen beslissingen zonder eerst Washington te raadplegen’ en dat maakt het ‘gedeeltelijk soeverein’. Zelenski werd in 2019 gekozen tot president.

Over de dreiging met kernwapens zegt Sjoelgin dat zijn president Poetin alleen zal terugslaan als hij wordt aangevallen door het westen. Het oorlogsgeweld eindigt pas als Rusland zijn ‘doelen heeft bereikt’, wat volgens de ambassadeur en het Kremlin ‘denazificatie’ is en de ‘wisseling van de leiding’ in Kiev.

De kwestie van chemische wapens keert Sjoelgin om. Oekraïne zou chemische oorlogsvoering voorbereiden. De Navo en westerse leiders zijn om die reden bang dat juist Rusland het gebruik van chemische wapens overweegt, zoals ook in Syrië is gebeurd.

Waarheid blijven achterhalen

Renée Jones-Bos, voormalig ambassadeur in Moskou en Washington, noemt het patroon van omkering heel herkenbaar. Zij zag dit eerder gebeuren na 2014, toen de MH17 was neergehaald. ‘Verwarring zaaien, alternatieve scenario's, nieuwe theorieën met het doel zoveel verwarring dat mensen denken, hier zit misschien toch wat in.” Er zit volgens haar niets anders op dan toch de waarheid blijven achterhalen. Ook een belangrijke taak voor journalisten.” Nederland werd in die tijd gezien als een ‘lastig land’ door het Kremlin.

Volgens oud-ambassadeur Jones werd ze in die tijd vaak op het matje geroepen. Ook over het feit dat Nederland de spionage door Russen openbaar maakten, die in Den Haag het hoofdkantoor van de OPCW (de internationale organisatie tegen chemische wapens) probeerden af te luisteren.

Hoe blijf je met dergelijke tegengestelde verhalen in gesprek? “Door het eigen verhaal te blijven vertellen, materiaal te laten zien, de eigen waarde uit te dragen., en dat niet overlaten aan de andere partij.” Jones-Bos hoopt op een staakt-het-vuren en uiteindelijk onderhandelingen, “maar ik zie die bereidheid nog lang niet”. Tot die tijd moeten we volgens haar in contact blijven met Russische burgers en de maatschappelijke organisaties die er nog over zijn daar. Terwijl ondertussen een nieuw IJzeren Gordijn dreigt, in economisch en maatschappelijk opzicht, tussen Rusland en het westen.

“We kijken door een andere bril naar de wereld. De Russen denken in invloedssferen en bufferstaten. Wij denken in termen van zelfbeschikking en soevereiniteit en democratie. Maar moet je dan zelf anders gaan praten of doen? Er ís internationaal recht en dat moeten we blijven gebruiken.”

Jones-Bos noemt het belangrijk dat ambassades openblijven, maar gezien dit soort ‘gesprekken’ als met Sjoelgin ook de vraag hoelang dat nog het geval zal zijn.

“De wereld vandaag is onvoorspelbaarder, de Koude Oorlog was stabieler. Er waren rode telefoons tussen het Kremlin en Washington. Er zijn ook meerdere blokken nu, zoals China. Dat was vroeger echt anders, we zien een ander Rusland. De rationaliteit is weg.”

Lees ook:

Slavist Ellen Rutten: ‘Poetin verpakt zijn oorlogsboodschap in een taal van mensenrechten’

Vladimir Poetin bedient zich van taal die we gewend zijn van mensen die het beste met de wereld voor hebben. Zo bespeelt hij niet alleen de Russen, maar ook ons, zegt slavist Ellen Rutten. En hij kán ons ook bespelen, want het ontbreekt ons aan kennis.

Volg ons liveblog van de gebeurtenissen in Oekraïne

Rutte: Russische aanval in West-Oekraïne “uitermate zorgelijk”