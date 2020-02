Rusland blijft er bij: Kamerlid Sjoerdsma komt er niet in

Sjoerdsma zou deze maand met een Kamerdelegatie zijn Russische collega-parlementariërs bezoeken. Toen hij geen visum kreeg, besloot de hele Kamercommissie niet te gaan. Samenstelling van een delegatie is iets waar Rusland niet over gaat, vindt de Kamer.

Ambassadeur Aleksandr Sjoelgin gaf in het gesprek aan dat Sjoerdsma’s “meningen als parlementariër” het probleem zijn. Sjoerdsma: “Ik ben kritisch, over MH17, over de gasleiding Nordstream, en dat zal ik niet veranderen. Maar ik blijf openstaan voor een dialoog.”

De Kamer heeft Rusland verzocht om Sjoerdsma van de sanctielijst af te halen. Of daar meer Kamerleden op staan, wilde de Russische ambassadeur niet zeggen.

Een eerder Kamerbezoek aan Rusland werd afgeblazen vlak nadat Rusland werd betrapt op een hackpoging bij het OPCW, de Organisatie voor Chemische Wapens in Den Haag. (TROUW)

