Ruim een derde van ‘Kamerbewoners’ ervaart grensoverschrijdend gedrag

Verder blijkt dat zowel de sociale veiligheid van melders als die van beklaagden onvoldoende is geborgd. Het zijn vooral Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden die zich schuldig zouden maken aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zaken als roddelen, zwart maken, discriminatie, (seksuele) intimidatie, maar ook om “oneigenlijke druk om iets te doen dat tegen de regels ingaat of niet integer is”.

Aan het onderzoek namen 654 mensen deel. 250 van hen geven aan dat zij zelf ten minste éénmaal een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag van andere Kamerbewoners hebben ervaren, schrijven de onderzoekers. De ambtelijke top en Kamerleden worden elk in 26 procent van de gevallen aangewezen als de dader. Zij maken respectievelijk maar zo’n 4 en 9 procent uit van de Kamerbewoners.

Vermeend grensoverschrijdend gedrag

Het is geen feitenonderzoek, het gaat om vermeend grensoverschrijdend gedrag, benadrukt het rapport. De Kamervoorzitter besloot in juni 2021 tot het onderzoek nadat zij veel signalen had ontvangen van ongewenst gedrag binnen de Tweede Kamer.

Er lijkt volgens de onderzoekers een “zekere terughoudendheid” om misstanden te melden. Het systeem om dit soort zaken te melden werkt niet goed. “Het gebrek aan sluitend beleid en systemen bekrachtigt en versterkt op deze manier de bestaande formele en informele machtsverschillen tussen ambtenaren, fractiemedewerkers en Kamerleden. Het sociale veiligheidsbeleid is daarmee niet statusblind.”

Aanpak blijft onvoldoende

De laatste jaren is er in de Kamer veel meer aandacht gekomen voor sociale veiligheid, maar de aanpak is volgens het rapport nog steeds onvoldoende. “Het Kamerbrede beleid rond ongewenste omgangsvormen in de Tweede Kamer, schiet tekort.” De aanpak van sociale onveiligheid is onder meer onvoldoende ingebed in het werkproces.

De sociale veiligheid in de Tweede Kamer kwam vorig jaar in de schijnwerpers te staan nadat bekend was geworden dat Khadija Arib een onveilige werksfeer zou hebben gecreëerd tijdens haar voorzitterschap van de Tweede Kamer. Arib heeft inmiddels de Kamer verlaten.

