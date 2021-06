Roken, drinken, shoppen en huren: wat er allemaal verandert op 1 juli

Het rookhok. Op 1 januari 2004 werd deze muffe, van de rook blauw staande, vaak weinig inspirerende ruimte wettelijk in het leven geroepen. Vanaf vandaag is dat hok niet meer. Althans niet in openbare ruimtes en semi-publieke gebouwen. Wie even een sigaretje wil roken en zich bevindt in een ziekenhuis, gemeentehuis, bibliotheek, sportkantine of school, moet dat voortaan dus buiten doen. Grote bedrijven hebben nog een jaar de tijd om hun rookruimtes op te doeken.

Ook verleden tijd is de fikse korting op alcoholische dranken. Twee kratten bier voor de prijs van één, bij een fles rosé de tweede gratis en 40 procent korting op een fles Chardonnay; supermarkten en slijters konden het hun klanten gisteren voor het laatst aanbieden. Verkopers mogen hun klanten niet meer dan 25 procent korting geven op de alcoholische versnaperingen.

Naast drankliefhebbers moeten ook fervente internetshoppers hun portemonnee verder opentrekken. Wie gewend is te bestellen bij niet-Europese webshops als AliExpress, Shein of Wish hoefde tot vandaag geen invoer-btw te betalen als het totaalbedrag in het virtuele winkelmandje niet boven de 22 euro uitkwam. Omdat de vrijstellingen van bedragen tot 22 euro wegvalt, worden ook kleine aankopen een paar procent duurder. Hoeveel duurder, hangt af van het land dat de goederen levert.

De (sociale) huur stijgt niet

Goed nieuws is er voor sociale huurders. Voor het eerst in jaren zien zij hun huur op 1 juli niet stijgen. Nadat minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken vorig jaar tot drie keer toe weigerde de huren te bevriezen, stemde ze in februari daar toch mee in. Goed nieuws is er ook voor de huurders in de vrije sector, waar ongebreidelde huurverhogingen eerder regel zijn dan uitzondering. Daar komt vandaag een einde aan. Particuliere verhuurders mogen vanaf vandaag niet meer dan 2,4 procent huurverhoging vragen per jaar.

