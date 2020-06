Rob Jetten (D66) stapt opzij voor Sigrid Kaag. ‘Zij is de beste kandidaat’

D66-minister Sigrid Kaag wordt zo goed als zeker de nieuwe politieke leider van D66. De titel kan haar nauwelijks meer ontgaan, nu haar enige mogelijke rivaal van betekenis, fractievoorzitter Rob Jetten, bij voorbaat afziet van het lijsttrekkerschap. Hij is geen kandidaat, laat hij de leden vandaag weten.

Jetten vindt Kaag geschikter voor het leiderschap dan zichzelf, en de beste kandidaat. “De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland”, zegt hij in een interview met Trouw.

Jetten ziet in Sigrid Kaag, de minister voor buitenlandse handel, een serieuze uitdager van Mark Rutte voor het premierschap. “Ik denk dat ik het zelf ook kan, lijsttrekker worden, maar uiteindelijk is de vraag een andere: wat is belangrijk voor D66?”

Minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking staat de pers te woord over het lijsttrekkerschap van D66. Beeld ANP

Hij wil een prominente rol houden

Jetten doet een stap opzij. Hij blijft wel fractievoorzitter tot de verkiezingen, en ziet voor zichzelf een plek als tweede man op de lijst. Ook in een volgende regeringsperiode wil hij een prominente rol houden binnen de fractie, hetzij als fractieleider, hetzij als gewoon Kamerlid.

Door zijn besluit, dat al in maart genomen is, voorkomt D66 een openlijke strijd tussen de twee prominente gezichten van de partij. Jetten leek daarin kansloos, gezien de snel groeiende populariteit van minister Kaag binnen haar partij. Inhoudelijk verschillen de twee nauwelijks over de koers. Binnen D66 was vrees voor het PvdA-scenario van 2016, toen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom een beeld schiepen van een partij waar politici onderling ruziën. Jetten wil vermijden dat ook D66 belandt in “een lelijke campagne waar iemand er beschadigd uitkomt.”

Sigrid Kaag is vanaf vandaag de officieuze politieke leider van D66, en de opvolger van Alexander Pechtold, die anderhalf jaar geleden vertrok uit de politiek. Officieel moeten de leden van de partij nog wel instemmen met haar lijsttrekkerschap en leiderschap. Maar de kans dat zij nog een andere kandidaat aanwijzen, is minimaal. De achterban reageerde laaiend enthousiast op haar lancering. Drie geplande D66-lijsttrekkersdebatten in augustus krijgen meer het karakter van een kennismaking dan van een interne verkiezing.

Het wachten is op het CDA

Jetten zegt dat het voor hem geen doorslaggevende rol speelt dat D66 een vrouw als leider moet krijgen. Tegen Sigrid Kaag of ook vicepremier Kajsa Ollongren, die eerder bedankte, heeft hij “nooit gezegd dat een van hen lijsttrekker zou moeten worden omdat ze van een bepaald geslacht zijn.”

D66 is de enige partij die interne verkiezingen had gepland. In theorie kunnen zich nog kandidaten melden, maar de enige met plannen is tot nu toe de Brabantse oud-taxichauffeur Ton Visser. Die probeerde het eerder ook al eens, zonder resultaat. Bekende namen vanuit de partij hebben geen belangstelling.

Bij andere partijen is het wachten nu vooral op het CDA, waar Mona Keijzer nog een paar dagen tijd heeft zich te melden als tegenkandidaat voor Hugo de Jonge. Daar wil de partijtop al deze maand de knoop doorhakken; verkiezingen komen er niet.

Rob Jetten blijft bij D66 opvallend genoeg wel een rol houden bij de discussie over de koers van de partij. Hij gaat deze zomer met leden in gesprek over het komende verkiezingsprogramma, en schreef samen met het wetenschappelijk bureau van D66 een voorzet, “Nederland beter maken”. Volgens de partij maakt Jetten daarmee de klus af die hij eerder begon, toen hij aankondigde dat hij D66 een radicaler profiel wil geven, vooral op sociaal-economische onderwerpen.

Lees ook:

‘Wat ik doe is in politiek Den Haag iets geks’

Interview: Rob Jetten voelde zich er klaar voor lijsttrekker te worden, hij had er zin in. Maar Jetten ziet een andere kandidaat, die hij geschikter vindt: Sigrid Kaag. “Waarom zou ik per se lijsttrekker moeten worden. Voor mijn eigen ego?”

Het CDA maakt vaart: over een maand is er een nieuwe partijleider

Het CDA zet vaart achter het kiezen van een lijsttrekker en partijleider. Opvolgers van Sybrand Buma moeten zich wel snel gaan melden.