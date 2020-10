Rob Jetten: actiegroepen moeten politici niet thuis opzoeken. ‘Vreemd en onaangenaam’

De met corona besmette D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil thuis geen bezoek van een actiegroep ontvangen. Hij voelt zich er ‘heel ongemakkelijk’ bij dat dinsdagavond vijf boeren, aangesloten bij de Farmers Defence Force, hem thuis een doos met vers voedsel brachten.

Het was een aardig gesprek, zo laat Jetten vandaag nadrukkelijk weten. Tegelijk zegt hij in een verklaring op sociale media dat hij zich er helemaal niet prettig bij voelt. Hij vindt dat “actiegroepen niet bij politici thuis moeten komen. En zeker niet ’s avonds onaangekondigd aan de voordeur”.

Volgens Jetten hebben ook politici recht op een privéleven. Hij wil niet ongevraagd thuis bezocht en gefilmd worden. Thuis moet hij gewoon “partner, vriend, broer en buurman kunnen zijn”.

Vooral negatief bejegend

De boeren verklaarden eerder dat ze vooral “een lans wilden breken voor gezonde producten zoals die door de Nederlandse boer worden geproduceerd”. En op sociale media begrijpt niet iedereen de reactie van Jetten. “De boeren wilden gewoon aardig doen tegen een zieke. Dat heet op het platteland #noaberschap”, aldus Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Maar volgens Jetten is het ongemakkelijk omdat de boerenactieclub FDF de laatste tijd ‘nogal’ van mening verschilt met D66 over het terugdringen van de veestapel. Zijn partij wordt door de boeren vooral negatief bejegend. Zo werd zijn D66-collega Tjeerd de Groot door FDF-boeren zodanig bedreigd dat hij aangifte deed; Jetten zelf werd bij een werkbezoek aan boeren in Diepenheim met zijn auto klemgereden en ook werd zijn auto met stickers beplakt. In Winterswijk konden ze met moeite een emotionele groep boeren rustig houden toen hij daar arriveerde. En Jetten heeft – net als Jesse Klaver van GroenLinks – zijn naam teruggezien op een doodskist. Ook bewindslieden worden door de boeren benaderd: er circuleert al een lijst van hun privé-adressen.

Een politicus met corona, tevens vegetariër, onaangekondigd in het donker bij hem thuis een vleespakket bezorgen.

"Iets aardigs doen." https://t.co/ZHAKGqyGDI — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) 28 oktober 2020

Binnenhof

De politicus schrijft de doos voedsel te waarderen als gebaar, maar roept de boeren vooral op hem voortaan op zijn werkadres, het Binnenhof, te bezoeken.

Overigens zijn bij het gebouw van de Tweede Kamer de actievoerders ook niet meer zo welkom. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft twee weken geleden de burgemeester van Den Haag gevraagd om paal en perk te stellen aan het aantal demonstraties op het plein. Een aantal Kamerleden was daar door demonstranten bedreigd. Politici probeerden daardoor via sluiproutes het gebouw te verlaten. Arib riep op om Kamerleden vrij hun werk te laten doen.