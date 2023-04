Richard de Mos vrijgesproken in corruptiezaak

Het OM eiste in februari nog 22 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen De Mos. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken, tegen hem werd 16 maanden geëist. De Mos viel zijn - ook allen van corruptie vrijgesproken - medeverdachten huilend in de armen na de uitspraak. Op de publieke tribune werd luid geklapt en gejoeld.

Op dinsdag 1 oktober 2019 viel de Rijksrecherche de woning van De Mos binnen en haalde tegelijkertijd de kantoren van zijn politieke partij Hart voor Den Haag in het stadhuis leeg. De Mos was destijds wethouder. De verdenking luidde: ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Later kwam daar het lidmaatschap van criminele organisaties bij. Het nieuws sloeg in als een bom en leidde vrijwel direct tot de val van het stadsbestuur.

Bevriende ondernemers geholpen

De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren op het stadhuis en hun woningen binnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan hun partij. Zo zouden ze donateurs hebben geholpen bij nachtvergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten. Ook zouden ze gemeentelijke regels voor vastgoedeigenaren hebben willen veranderen. Daarbij zouden ze ook hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

De Mos, Guernaoui en de andere verdachten hebben altijd ontkend iets misdaan te hebben.

