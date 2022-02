Richard de Mos voert opgewekt campagne onder een donkere wolk. ‘De kiezer heeft recht op duidelijkheid’

Voor een man die verdacht wordt van corruptie en deelname aan criminele organisaties, die afgezet is als wethouder, en die vorig jaar een kansloze gooi deed naar een Tweede Kamerzetel, maakt Richard de Mos een opgewekte indruk.

Op een winderige doordeweekse ochtend stapt hij met zijn kameraden uit een groengele campagnebus. Sjaals om, vlaggen in de hand, klaar voor een nieuwe actiedag van zijn partij Hart voor Den Haag. Het zelfvertrouwen spat van hem af. “Liefst 35 procent van de kiezers is van plan op een lokale partij te stemmen”, zegt De Mos. Hij zet in op 15 van de 45 Haagse raadszetels. “Dan kunnen de anderen niet om ons heen. Dan moeten ze wel samen met ons besturen.”

Creatief campagnevoeren

De gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand worden zíjn verkiezingen, daar is De Mos van overtuigd. Vier jaar geleden werd zijn partij tot veler verrassing de grootste van Den Haag, dankzij de ‘ombudspolitiek’. Hij bracht de problemen van de straat naar het stadhuis. Had iemand een klacht over vuilnis op straat? De Mos ging er achteraan. Een onduidelijk zebrapad? De Mos maakte er werk van. Een kapot verkeerslicht? Werd geregeld.

Destijds klonken al verwijten uit andere partijen dat hij wel érg dicht op ondernemers zat. Bedrijven waar De Mos zich via moties en schriftelijke vragen hard voor maakte, waren tegelijkertijd donateur. Cliëntelisme, aldus zijn politieke tegenstanders. Een creatieve, Amerikaanse wijze van campagnevoeren, vindt de Mos zelf.

Na de verkiezingswinst trad Hart voor Den Haag in mei 2018 toe tot het gemeentebestuur, samen met de VVD, D66 en GroenLinks. In oktober 2019 viel de rijksrecherche de werkkamers en woningen van Richard de Mos en Rachid Guernaoui binnen, de twee wethouders van de partij. Ze worden verdacht van schending van hun ambtsgeheim, meineed, corruptie en deelname aan criminele organisaties, samen met horeca- en vastgoedondernemers. Het betekende direct het vertrek van de partij uit het college.

Justitieel onderzoek

Al tweeënhalf jaar werkt het Openbaar Ministerie aan het justitieel onderzoek. Ook een raadslid van Hart voor Den Haag is verdachte in de zaak. Een belangrijke beschuldiging aan het adres van De Mos is dat hij als wethouder tegen betaling vergunningen regelde voor ondernemers. Hij ontkent stellig. “Het is een politiek proces geworden”, vindt De Mos.

De strafzaak die het OM aan het voorbereiden is, hangt als een donkere wolk boven de komende verkiezingen. Hagenaars staan voor de vraag of ze op iemand willen stemmen die later mogelijk strafrechtelijk wordt vervolgd. Burgemeester Jan van Zanen is ontstemd dat het onderzoek van Justitie zo lang duurt. “Ik vind het heel vervelend, to put it mildly, dat we nog steeds niet weten wat er aan de hand is”, zei hij onlangs tegen de NOS. “Ik vind dat de kiezer recht heeft op duidelijkheid.”

Die duidelijkheid komt er in ieder geval niet meer voor 16 maart, de verkiezingsdag. Wanneer wel, kan het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Het onderzoek is complex. Andere partijen staan na de verkiezingen voor de afweging of ze zaken willen doen met Richard de Mos. Het is een serieus dilemma: in een peiling van I&O Research, in opdracht van de gemeente, kwam Hart voor Den Haag vorige maand als winnaar uit de bus.

Rita Verdonk op nummer twee

D66 is de meest uitgesproken partij: een nieuwe samenwerking met De Mos zit er voor hen niet in. Lijsttrekker Robert van Asten zegt dat het gemeentebestuur ‘van onbesproken gedrag’ moet zijn. “Daar mag geen enkele verdenking op rusten. Het is vervelend dat het allemaal zo lang duurt, maar de facto is er niets veranderd sinds zijn partij in 2019 uit het college werd gezet. Het zou gek zijn als we nu blind opnieuw met hem dit avontuur aangaan.”

De Mos heeft nagedacht over het scenario dat anderen hem uitsluiten. Niet toevallig staat Rita Verdonk op plaats twee van de kandidatenlijst. De Mos ziet in haar een stemmenkanon én de nieuwe wethouder. Vier jaar geleden benaderde hij Verdonk ook al voor een plek op de lijst, toen bedankte ze voor de eer. Inmiddels woont de oud-minister in de stad en ziet ze hoe Hart voor Den Haag ‘diep in de wijken’ zit. “Ik vind het leuk om lokaal de politiek in te gaan”, zegt Verdonk. “Ik neem natuurlijk een ontzettende bak ervaring mee. Bij deze partij voel ik me zeer gewaardeerd, meer dan destijds bij de VVD.”

Voor Robert van Asten verandert dit niets aan de opstelling van D66. “Het is gebleken dat de hele partij onder verdenking staat, niet alleen De Mos. Wat me ook dwarszit, is dat hij de zaak tegen hem wegzet als een heksenjacht en een mini-staatsgreep. Dat zijn kwalijke woorden. Ik ben ervan overtuigd dat er na 16 maart andere coalities mogelijk zijn.”

