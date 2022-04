Richard de Mos gaat niet meebesturen in Den Haag, ondanks verkiezingswinst

Ondanks de winst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zal Groep De Mos/Hart voor Den Haag geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Den Haag. Te weinig andere fracties willen met de partij van lijsttrekker Richard de Mos samenwerken, concluderen informateurs Geerten Boogaard en Gert-Jan Oplaat, na gesprekken met de raadsleden van Den Haag.

De belangrijkste reden daarvoor is het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel loopt naar het handelen van voormalig wethouders De Mos en Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. In oktober 2019 deed de rijksrecherche daarom een inval op hun kantoren. Kort daarna viel het college, waar de partij van De Mos en Guernaoui deel van uitmaakte.

Omdat D66 niet met Hart voor den Haag wil samenwerken zolang er nog geen rechterlijke uitspraak is, valt de meest logische combinatie aan partijen in elk geval af. Hart voor Den Haag (9 zetels), D66 (8 zetels) en VVD (7 zetels) zouden samen een meerderheid hebben, maar gaan dus geen coalitie vormen.

Initiatief nu bij D66

Alternatieven waar Groep De Mos deel van kan uitmaken zijn er niet, zo schrijven de informateurs in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Bij andere partijen spelen vergelijkbare bezwaren. De belofte van Hart voor den Haag dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui zich niet kandidaat zullen stellen voor het wethouderschap heeft daaraan niets veranderd.

Bovendien zien onder meer de SP en Denk inhoudelijk te weinig raakvlakken met de standpunten van De Mos om in een vruchtbare samenwerking te geloven. De informateurs stellen daarom voor het initiatief voor de formatieonderhandelingen in Den Haag over te dragen aan de tweede partij van de stad, D66.

Voor het zover is wil Richard de Mos eerst nog in debat over de conclusies van Boogaard en Oplaat. In een reactie op de brief spreekt hij over ‘uitsluiting’. Hij wil dat de partijen die niet met hem in zee willen openlijk verantwoording afleggen over die keuze. De Mos: “Meer dan 30.000 kiezers doen er kennelijk niet toe.”

