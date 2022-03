Resultaten CDA vallen mee - ondanks landelijk geruzie en vertrek Omtzigt. ‘Wortels in heel Nederland’

De christendemocraten verloren over het hele land 240 van de 1345 raadszetels, lokaal het slechtste resultaat ooit. Partijleider Wopke Hoekstra stuurde er gistermorgen een kleine berichtje op Twitter over uit: “We hadden natuurlijk graag alle zetels behouden, maar dit resultaat is beter dan verwacht. Samen met 1105 CDA-raadsleden bouwen we nu verder aan een samenleving van minder ik en meer wij.”

Ook campagneleider Derk Boswijk benadrukte dat de uitslag ‘meevalt’ en dat eruit blijkt dat het CDA nog steeds “geworteld is in heel Nederland”.

Met spanning werd uitgekeken naar deze uitslag, zeker na al het geruzie landelijk en het vertrek van Pieter Omtzigt vorig jaar. De meevallende uitkomst is “meer ondanks, dan dankzij” het landelijke CDA bereikt, vinden ze lokaal. Ook de lage algemene opkomst werkte overigens gunstig. De CDA-kiezer gaat traditioneel immers wel trouw stemmen.

Maar de partij levert toch nog 18 procent van het aantal raadszetels in en is nu in nog maar 37 van de 225 gemeenten waar de partij meedeed de grootste. In 2018 waren ze in 72 gemeenten de grootste partij.

Amsterdam en Vlissingen

Het spande er wel om in Amsterdam en Vlissingen. Zou het CDA in nota bene de hoofdstad nog wel die ene overgebleven zetel in de raad houden? De Amsterdamse lijsttrekker Diederik Boomsma was eerder deze week verkozen tot raadslid van het jaar. Die prijs heeft hem vast nog een paar extra stemmen opgeleverd, constateren CDA’ers tevreden.

En ook in Vlissingen bleef die ene CDA-raadszetel nog behouden. Zeeuwen zijn diep behoudend en trouw, verklaart de Zeeuwse CDA-voorzitter Ad Koppejan. Lokale afdelingen zijn al tevreden als de achteruitgang beperkt blijft, na alles wat er is gebeurd, zegt hij.

Dat geldt ook voor Limburg, waar het CDA van ruim 20 naar 16,6 procent van de stemmen ging. De lokalen zijn hier ijzersterk, erkent voorzitter Harold Schroeder, al had hij eerder nog een beter resultaat verwacht. Maar er kwamen plots nieuwe lokale kwesties – een afgetreden wethouder, een rel rond een kerkenraadslid en de Roermondse burgemeester die aangifte deed wegens verdenking van stemmen ronselen. Daardoor pakte het in Limburg anders uit.

Ook in Overijssel – de thuisprovincie van Omtzigt – verloor de partij haar koppositie. De daling ging hier van 18,4 naar 15,5 procent van de stemmen. Dat was minder slecht dan gevreesd. Al deden de lokale afsplitsingen van het CDA die zich openlijk met Omtzigt of de BoerenBurgerPartij afficheren het hier ook goed.

