Reparatie of recycling van producten moet de norm worden, vindt ChristenUnie

De ChristenUnie pleit voor het ‘recht op reparatie’; ieder product moet gerepareerd kunnen worden, en anders gerecycled. “Mijn oudste zoon wilde graag mijn iPhone overnemen, alleen de batterij was kapot”, vertelt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. “Maar zo’n batterij vervangen is een enorm gepriegel en gedoe.” Grinwis vindt dat het veel te ingewikkeld is geworden om je eigen spullen te repareren. “Zeker bij elektronica.”

Het Kamerlid dringt daarom woensdag bij het begrotingsdebat van het ministerie van infrastructuur en waterstaat aan de afvalberg te verkleinen om zo de Nederlandse economie meer circulair te maken. “Om klimaatverandering tegen te gaan is een circulaire economie van levensbelang”, aldus Grinwis. “We moeten niet alleen focussen op schone energie. Ook circulariteit is belangrijk om echt klimaatneutraal te worden.” Hij zegt dat zijn partij in de formatieonderhandelingen zich daarvoor hard zal maken. “Wat ons betreft komt het stevig in het regeerakkoord te staan”, aldus Grinwis.

Repareerbaarheidsscore

Grinwis pleit voor een ‘repareerbaarheidsscore’ voor producten, wat in Frankrijk sinds begin dit jaar al verplicht is. Daar moeten fabrikanten op elk product aangeven hoe gemakkelijk een product te repareren is, op een schaal van één tot tien. De Franse regering wil er met deze index voor zorgen dat consumenten producten langer gebruiken. Ook roept Grinwis het kabinet op om zich in Europa hard te maken voor richtlijnen aan welke duurzaamheidseisen elektronische producten moeten voldoen.

Sinds maart dit jaar zijn fabrikanten van onder andere koelkasten en diepvriezers al verplicht om hun producten beter repareerbaar te maken, en Grinwis zou dit ook graag voor andere elektronische apparaten zien. De Europese Commissie is momenteel nog bezig met het ontwikkelen van dergelijke eisen. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat zegt nog niet te weten wanneer de Europese Commissie hiermee komt.

Reparatie-infrastructuur

In mei van dit jaar kwam adviesbureau Rebel Group in opdracht van het ministerie met een rapport over de Nederlandse ‘reparatie-infrastructuur’. Daarin wordt onder andere aanbevolen om reparaties financieel aantrekkelijker te maken voor consumenten door de kosten ervan omlaag te schroeven, en om te stimuleren dat er al tijdens het maken van een product meer aandacht komt voor de repareerbaarheid. Voor dit laatste zou er een ‘expertteam’ moeten komen, dat conceptproducten op aanvraag van fabrikanten kan beoordelen of het eenvoudig te repareren is. Grinwis is hier voorstander van. “Eerst klein beginnen, dus een Nederlands team, maar idealiter wordt dit Europees geregeld”, aldus het ChristenUnie-Kamerlid.

Lees ook:

Een barst in je telefoonscherm? Dat moet je voortaan zelf kunnen repareren

Apparaten zijn niet altijd even gemakkelijk te repareren. Europese regelgeving moet daar een einde aan maken.