Renske Leijten (SP) doet ultieme poging voor correctief referendum. ‘Kan zomaar van één stem afhangen’

Het is erop of eronder, als de Tweede Kamer zich woensdag buigt over de invoering van het correctief referendum. De discussie over een van de gevoeligste politieke onderwerpen van de afgelopen jaren nadert de eindstreep. Met welke afloop?

“Het kan zomaar van één stem afhangen”, zegt Leijten, die woensdag in de Tweede Kamer de initiatiefwet van SP verdedigt om de Grondwet te wijzigen.

Leijten zal zich vandaag in een debat met de Tweede Kamer de blaren op de tong moeten praten. Zij moet honderd van de 150 Kamerleden zien te overtuigen, een tweederde meerderheid. Alleen dan kan het referendum in de Grondwet worden opgenomen. De kans dat het voorstel het haalt is klein, maar toch ook weer niet uitgesloten. VVD, CDA en SGP zijn tegen, samen net genoeg om het voorstel tegen te houden.

U ziet toch nog kansen?

Leijten: “Ik mis nog één stem. Ik heb al 99 stemmen binnen aan steun. Nu de honderdste nog. Het correctief referendum gaat het halen als minimaal één Kamerlid van de VVD voor stemt. Of iemand van CDA of SGP. Ik geef toe: ik moet nog wel wat loswrikken. Maar bij de VVD zal er toch wel een Kamerlid zijn dat er positief over is? Daar reken ik op.”

Moet zoiets ingrijpends wel van één stem afhangen?

“Het correctief referendum hééft al veel draagvlak. De Tweede Kamer stemde in 2020 al met een ruime meerderheid voor. Het gaat er nu alleen nog om dat er een grondwetswijziging nodig is en dat vergt een tweederde meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Tegen de twijfelaars heb ik gezegd: er ís al een meerderheid, wil je dat echt tegenwerken?”

Wat houdt deze referendumvorm in?

“Het is een noodrem, en een hele mooie aanvulling op de parlementaire democratie. Als de bevolking een bepaalde wet echt niet ziet zitten, kunnen mensen vanuit het land zelf proberen die wet alsnog tegen te houden. De eisen zijn wel streng. Er is een zogenaamde ‘uitkomstdrempel’ ingebouwd. Een wet is pas van tafel als er net zoveel mensen tegenstemmen als - omgerekend - de helft van de opkomst van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Wat de SP betreft is die drempel eigenlijk te hoog. Andere partijen dringen daarop aan. Maar wie weet werkt het prima - dat zou je juist moeten uitproberen in de praktijk.”

Is dit een soort wanhoopspoging? Een voorstel dat zoveel compromissen bevat dat niemand er nog echt blij van wordt?

“Liever een wat gemankeerd referendum, dat we al lerende gaan verbeteren, dan helemaal geen referendum. Vandaag staat de Tweede Kamer voor een vrij principiële keus of we het instrument van een referendum in de Grondwet willen hebben. Bij de gemeenteraadsverkiezingen maakte iedereen zich zorgen over de lage opkomst. Nou, dit is de kans om mensen die zich niet gehoord voelen, iets te geven waarbij hun stem heel direct invloed geeft. Van alle kanten liggen er adviezen om een correctief referendum in te voeren. De staatscommissie die heeft geadviseerd over het kiesstelsel zei ook: doe het. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt het. Wetenschappers adviseren het”.

En als u die ene stem niet vindt?

“Dan is het nog lang geen einde oefening. Dan dien ik een nieuw voorstel in, opnieuw voor een correctief referendum. In de hoop om deze kabinetsperiode alsnog die tweederde meerderheid te vergaren”.

Lees ook:

Het referendum is geen bijl of breekijzer

Hoogleraar Joop van Holsteyn is pleitbezorger van het correctief referendum. Ten onrechte heeft het referendum het imago funest te zijn voor onze democratie. Maar nu en dan een (correctieve) volksuitspraak kan juist gezond zijn, vindt hij.

Lilianne Ploumen laat met haar vertrek de PvdA stuurloos achter

Lilianne Ploumen vindt zichzelf ongeschikt als partijleider van de PvdA en verlaat de Tweede Kamer. Er liggen moeilijke dossiers voor haar opvolger klaar. Zij zal vooral herinnerd worden als de partijleider die meer dan al haar voorgangers tot een concrete samenwerking met GroenLinks kwam.