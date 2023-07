Remkes: verkiezingen zijn niet automatisch nodig

Terwijl partijen de val van het kabinet in deze tijd van enorme maatschappelijke problemen onverantwoord vinden, heeft geen partijleider het nog geopperd: wordt er nog een poging ondernomen om de breuk in het kabinet te lijmen?

“Dat is een zeer legitieme vraag”, zegt Johan Remkes, de informateur die dit kabinet (mede) formeerde en daarna de ploeg van Rutte regelmatig met een advies te hulp schoot. Ook nu blijkt de nationale ‘fixer’ de enige te zijn die het toch nog wil proberen, als het een puur zakelijk conflict is. “Lijmen heeft alleen zin als je het vertrouwen hebt dat het probleem op te lossen is. Dat kan ik niet opmaken uit de omstandigheden, omdat mij niet geheel duidelijk is wat er binnenskamers is gebeurd bij de onderhandelingen”, zegt hij.

Remkes sluit een rol niet

Alle vier partijen uit de coalitie moeten het bovendien zien zitten, aldus Remkes. “Van het CDA kan ik duiden dat ze het een onnodige kabinetscrisis vinden, maar ik weet niet of D66 en de CU ertoe bereid zijn de breuk te lijmen”. De sfeer in de coalitie is niet zo slecht dat ze niet meer door een deur kunnen. Anders zou er nu wel een partij afhaken. Remkes zegt als oud-informateur niet uit te sluiten dat hij die rol op zich zou nemen. “Ik heb er nog niet over nagedacht”.

In de jaren zeventig en tachtig was het gebruikelijk dat na de val van een kabinet een informateur werd ingeroepen om te bekijken of het kabinet toch nog overeind kon worden gehouden. Dat gebeurde bij het kabinet-Biesheuvel in 1971. Zonder succes overigens, maar het was het proberen waard, vonden de politici toen. Het kabinet ging toen door als minderheidskabinet dat nog wel een volwaardige begroting in elkaar zette.

Zonder verkiezingen

Ongevraagd geeft Johan Remkes nog een advies: het is ook mogelijk een nieuw kabinet te formeren zonder tussenkomst van de kiezer. “Er hoeven helemaal geen nieuwe verkiezingen plaats te vinden, want je kunt ook op basis van de huidige krachtsverhoudingen een poging doen een nieuwe coalitie te vormen die een meerderheid krijgt. Iedereen gaat er maar automatisch van uit dat er verkiezingen moeten komen”.

Volgens bronnen in Den Haag is na de crisisnacht nog even overwogen zonder de CU door te gaan en JA21 erbij te vragen, die immers voor een stevig asielbeleid zijn. Maar D66 zou daarbij dwars hebben gelegen.

