Remkes’ stikstofadvies is vooral een test voor het verenigde boerenfront

Hij zou een ‘gespreksverslag’ schrijven, passend bij zijn rol als ‘onafhankelijk gespreksleider’. Maar uit het feit dat het kabinet anderhalve week uittrekt om een reactie te formuleren op de conclusies waarmee Johan Remkes vandaag komt, blijkt wel dat diens rapport meer bevat dan slechts vergadernotulen.

Rond het kabinet wordt verwacht dat Remkes met stevige adviezen komt. De oud-minister werd aangesteld om te bemiddelen toen deze zomer hevige boerenprotesten volgden op de presentatie van de stikstofplannen van het kabinet. De afgelopen weken hintte de oud-informateur op ingrepen bij zogeheten piekbelasters. Volgens bronnen adviseert Remkes gedwongen uitkoop van grote stikstofuitstoters nabij kwetsbare natuurgebieden.

Forse breuk

Dat zou een forse breuk betekenen met het stikstofbeleid van het kabinet tot dusver. Vrijwilligheid was steeds het leidmotief. Ja, er moeten boerenbedrijven stoppen, zei het kabinet, maar alleen als ze al plannen hadden om niet door te gaan, of als er geen opvolger was. De kritiek op deze werkwijze groeide de laatste tijd, ook binnen de overheid: het ministerie van financiën rekende voor dat het gericht uitkopen van enkele grote bedrijven goedkoper en effectiever is dan het uitkopen van vele kleine boeren.

Dat het halen van de stikstofdoelen met vrijwillige uitkoop uiterst onzeker is, bleek deze week al uit een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het planbureau is het risico groot dat de vrijwillige uitkoopplannen van het kabinet op een mislukking uitdraaien, omdat onvoldoende boeren willen stoppen en de plannen te duur zijn. Het PBL is ook kritisch over gedwongen uitkoop, omdat dit kan leiden tot slepende rechtszaken.

Tegenover deze bij boeren zeer gevoelige maatregel staan tegemoetkomingen. Zo liet het kabinet eerder weten de wens van de boeren te steunen voor bredere natuurdoelen, in plaats van allen naar stikstof te kijken. De wens is om ook de water- en bodemkwaliteit mee te laten wegen. Remkes kon ook best overeenstemming vinden tussen kabinet en boeren over een ‘ecologische autoriteit’, die toeziet op de staat van de natuur.

Crisis in de maak

Afgelopen zomer leek even een kabinetscrisis in de maak, toen vicepremier Wopke Hoekstra, naar eigen zeggen als CDA-leider, in het AD zei dat het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren voor hem ‘niet heilig’ is. De Kamer kwam terug van reces, D66 liet weten dat aan het doel niet te tornen valt, en besloten werd de kwestie te parkeren tot Remkes met zijn advies zou komen.

Inmiddels lijkt bijna niemand in Den Haag zich nog over ‘2030’ zorgen te maken. De ervaren Remkes, is de verwachting, is politicus genoeg om zorgvuldig de angel uit zo’n politiek gevoelige kwestie te halen. Door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op de bredere natuur­doelen. En door een formulering te kiezen die dermate vaag is, of 2030 zo relativeert dat alle partijen zich er wel in kunnen vinden.

De grootste spanning ligt vermoedelijk niet in Den Haag, maar op het platteland. Het is de vraag of het boerenfront van lobbyorganisatie LTO en actieclubs Agractie en FDF gesloten blijft. LTO-voorman Sjaak van der Tak zei na het laatste gesprek met Remkes dat hij bij het kabinet een ‘positievere houding naar de boeren’ voelde. De andere clubs sloten zich daarbij aan. Maar nieuwe uitkoopplannen kunnen de broze eenheid doen verbrokkelen en een deel van de radicale boeren opnieuw tot acties laten overgaan.

Lees ook:

Advies PBL: ‘Kabinet verwacht te veel van uitkoop boeren, halvering stikstofuitstoot onrealistisch’

Het kabinet verwacht te veel wonderen van het uitkopen van stoppende boeren. Halvering van de stikstofuitstoot in 2030 is daarom een onrealistisch doel, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport.