Remkes probeert een nieuwe aanpak: hij neemt Rutte, Kaag en Hoekstra naar een landgoed

De opdracht van Remkes is om uit deze drie partijen een minderheidskabinet te formeren. Vooralsnog is het onduidelijk of dat gaat lukken. Het wil weleens helpen om buiten Den Haag te praten, zei Remkes woensdagmiddag. Hij rekent op ‘briljante ideeën’ van de partijleiders.

Remkes is van plan om de formatie ‘vanuit de inhoud’ voort te zetten. De onderlinge relaties zijn de afgelopen weken verder verstoord geraakt (denk aan de H.J. Schoo-lezing van Sigrid Kaag), maar de informateur denkt dit te repareren valt. Hij verwacht ook dat de verschillende opvattingen tussen VVD, D66 en CDA te overbruggen zijn.

Opvallend is dat Remkes wil dat de nieuwe coalitie straks constructief samenwerkt met oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Lilianne Ploumen en Jesse Klaver hebben onlangs laten weten niets voor een gedoogrol te voelen, of iets wat daar bij in de buurt komt. Remkes wilde niet zeggen hoe hij denkt deze vertrouwensbreuk te kunnen herstellen.

De informateur polst ook of er steun te vinden is bij andere oppositiepartijen. Daarom sprak hij woensdagochtend met Volt, de groep-Van Haga, SGP, JA21 en Liane den Haan. Daar zijn allerlei varianten op tafel gekomen, waarin deze partijen op enige manier de coalitie kunnen steunen. Een gedoogconstructie is mogelijk, maar ook de vorming van een extraparlementair kabinet. Dan komt er slechts een regeerakkoord op hoofdlijnen en leveren allerlei partijen bewindslieden. “Het gaat nu om slimme oplossingen", zei Remkes.

CDA-leden leggen druk op formatie

De leden van het CDA hebben tijdens het bijzondere partijcongres van afgelopen zaterdag de druk op de formatie opgevoerd. Zo moet volgens de achterban het afschaffen van het leenstelsel voor studenten een breekpunt worden tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet.