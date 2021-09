Remkes: partijen willen snel tot beknopt regeerakkoord komen

Remkes herhaalt wat Rutte eerder vandaag al zei. “Het wordt echt een nieuw kabinet, er is sprake van een nieuwe start”, aldus de informateur. “De inhoud zal op veel punten totaal anders zijn, de agenda voor de toekomst is anders dan de agenda van 2017”. Remkes zegt dat de partijen recht willen doen aan de wens voor een nieuwe bestuurscultuur. Daarom willen ze een compact regeerakkoord samenstellen, waardoor er veel ruimte voor de Kamer is. Remkes is blij dat de partijen eindelijk verantwoordelijkheid nemen, wel erkent hij dat de formatie erg lang duurt.

In zijn eindverslag heeft Remkes de overige vijf partijen, PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en Fractie Den Haan de mogelijkheid geboden om bewindspersonen te leveren aan een nieuw kabinet, alhoewel ze niet met de formatiegesprekken mee zullen doen. Ook wil Remkes dat ze de ruimte krijgen om in de start van de inhoudelijke gesprekken ‘constructieve betrokkenheid’ te tonen.

Remkes adviseert dat twee informateurs de inhoudelijke gesprekken tussen de vier partijen begeleiden. Of hij daar zelf deel van zal uitmaken laat hij in het ongewisse.

De ChristenUnie liet vandaag weten bereid te zijn de gesprekken met de drie partijen aan te gaan. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers benadrukt dat hij deel wil uitmaken van een oplossing en niet van het probleem. “Niet ten dienste van onszelf, maar ten dienste van ons land en van mensen die ook echt op een dienstbare overheid zijn aangewezen”

D66 liet eerder op donderdag weten toch te willen onderhandelen over een doorstart van het huidige kabinet. D66-leider Sigrid Kaag herhaalde na afloop van het gesprek met de informateur de boodschap van haar speech, “we doen het goed of we doen het niet”. Ze zegt dat dit niet de eerste, tweede of zelfs zevende keuze van D66 is, maar “we moeten doorgaan”. Wopke Hoekstra (CDA) zegt dat er veel gebeurd is, “maar er zijn nu vier partijen die verantwoordelijkheid willen nemen”. Rutte benadrukt nog dat er een enorme bak werk ligt.

Kaag benadrukte eerder vandaag in een persmoment dat “D66 onderhandelen boven nieuwe verkiezingen verkiest, omdat de samenleving daar recht op heeft”. Volgens haar spelen nieuwe verkiezingen populisten in de kaart. “Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek ten minste nog een halfjaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet.”

Kaags partij wilde de afgelopen maanden niets weten van een nieuwe coalitie met de ChristenUnie. Zondag maakte Kaag op een partijbijeenkomst echter bekend dat ze de blokkade tegen de ChristenUnie zou opheffen.

D66 is dus bereid de coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten maar niet het beleid, maakte Kaag wel duidelijk. Het moet “progressiever, genereuzer, opener en menselijker.” Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. “We doen het goed of we doen het niet. “We zullen er alles maar dan ook alles aan doen om een zo progressief mogelijke regering te vormen", aldus Kaag. “We gaan vol overtuiging onderhandelen.”

De oppositie is allesbehalve blij. Lilian Marijnissen (SP) vraagt zich af “hoe de veroorzakers van het toeslagenschandaal de oplossing kunnen zijn”. PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen spreekt van een pijnlijke doorstart voor iedereen die het anders wil: “Nederland wil verandering in plaats van stilstand”. Jesse Klaver (GroenLinks) sluit zich hierbij aan. “Wat Nederland nodig heeft is verandering. Dit is meer van hetzelfde”. “Een schoffering van de democratie”, noemt PVV-leider Geert Wilders het. “Ze doen alsof er niets gebeurd is, en er komt nu gewoon een kabinet Rutte vier”.

