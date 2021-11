Relatie Shell-Binnenhof was al langer bekoeld

Het besluit van Shell om een op papier volledig Brits bedrijf te worden, zorgt voor irritatie in Den Haag. Het kabinet verklaart ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Demissionair minister van economische zaken Stef Blok is pas zondagavond door de top van Shell op de hoogte gebracht van het voornemen, wat veelzeggend is voor de huidige, onderlinge verhoudingen tussen het bedrijf en de politiek.

De afgelopen jaren is de kritiek op het oliebedrijf gegroeid, vooral vanwege de volgens critici magere pogingen van Shell om te verduurzamen. In een interview met Het Financieele Dagblad, maandag, zegt topman Ben van Beurden dat dit ‘steekt'. “Natuurlijk ben ik ook teleurgesteld over het gebrek aan trots en het gebrek aan erkenning voor wat we doen. Als ik een miljard investeer, wordt het greenwashing genoemd.”

Eind 2018 kwam aan het licht dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt, door handig gebruik te maken van fiscale regels. Op initiatief van GroenLinks is deze route (winsten in dit land compenseren met verliezen uit het buitenland) onbegaanbaar geworden.

Afschaffing dividendbelasting

Maar het is niet deze tegenwind die Shell nu naar Londen brengt. In hetzelfde interview met het FD zegt Van Beurden dat zijn bedrijf zestien jaar lang met de overheid in gesprek is geweest over afschaffing van de dividendbelasting. “Ik ben altijd duidelijk geweest: dit moet opgelost worden, anders houdt het op.” Volgens van Beurden kan het kabinet dus niet verrast zijn door de aangekondigde verhuizing.

In 2017 leek het erop dat Shell en Unilever hun zin kregen, toen bleek dat de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord van Rutte III stond. Het was een plan van de premier zelf. De weerstand hiertegen groeide gestaag, ook binnen de coalitie. ChristenUnie sprak hardop over ‘een meloen die moet worden doorgeslikt’. Toen de druk zo groot werd en Rutte eind 2018 besloot de dividendbelasting te handhaven, wist Shell dat de afschaffing definitief van de baan was.

Blok moet vermoedelijk nog deze week in de Kamer uitleggen waarom Shell niet behouden kon blijven voor Nederland. “We worden zo steeds meer afhankelijk van het buitenland voor onze energievoorziening", twitterde VVD-Kamerlid Silvio Erkens. “Een bedrijf continu bashen heeft consequenties, ook voor de energietransitie.” CDA-collega Henri Bontenbal: “Dat Shell een Brits bedrijf wordt, is slecht nieuws voor Nederland. Als Nederland wil kunnen investeren in een duurzame economie, is een gezond bedrijfsleven nodig.” PvdA-Kamerlid Joris Thijssen noemde in een tweet het vertrek van Shell ‘een zegen voor het land'. Hij verwijderde het bericht snel.

