Regeringsdelegatie naar WK in Qatar: ‘We juichen straks voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes’

Het kan de premier zijn, de minister van sport en zelfs de koning: een ‘regeringsdelegatie’ zal volgende maand op de tribune zitten tijdens een of meerdere voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. Het kabinet ‘hecht aan een goede relatie’ met de Golfstaat, schrijft minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken aan de Tweede Kamer. Wegblijven zou volgens het kabinet onverantwoord zijn.

Daarmee komt Hoekstra hard in botsing met een meerderheid van de Kamer, die eerder het kabinet opriep vooral geen afvaardiging naar het omstreden evenement te sturen. Kamerleden zijn ontstemd over het kabinetsbesluit. “Wat een pijnlijke vertoning”, zegt Jasper van Dijk van de SP, de partij die de motie destijds indiende. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het “zeer teleurstellend”. Coalitiegenoot Gert-Jan Segers (ChristenUnie): “Een regeringsafvaardiging die daar wil gaan feestvieren vind ik echt onbegrijpelijk.”

‘Constructief-kritische dialoog met Qatar’

Premier Mark Rutte beantwoordde woensdag in de wandelgangen de vraag van een journalist of er bloed kleeft aan de tribunes in Qatar: “We juichen straks voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes.” In een kabinetsbrief legt Hoekstra uit waarom hij de motie van de Kamer terzijde schuift. Volgens de minister is het kabinet van plan met de oliestaat te blijven praten over mensenrechten en de positie van arbeidsmigranten. “Juist door daar aanwezig te zijn kan ook de verbinding in stand blijven voor de constructief-kritische dialoog met Qatar.”

De minister benadrukt ook dat het land sinds het aannemen van de motie belangrijker is geworden voor Nederland. Oftewel, de omstandigheden zijn veranderd. Niet in de laatste plaats is er oorlog uitgebroken in Oekraïne. Hoekstra: “Dit stelt ons voor nieuwe, ongekende geopolitieke uitdagingen zoals het behoud van brede steun voor de internationale rechtsorde en energiezekerheid.”

Voor Nederland is het vloeibare gas LNG uit Qatar van toenemend belang. De minister wijst er ook op dat het land nodig was voor de evacuatiemissie uit Afghanistan, vorig jaar zomer. “Met behulp van Qatar zijn tot nu toe ongeveer 350 personen naar Nederland gebracht.”

Wat meespeelt is dat het kabinet bang is straks geïsoleerd te staan als blijkt dat alle andere landen wel aanwezig zijn bij de WK-wedstrijden. Hoekstra: “Een Nederlandse Alleingang zou de constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven en dient volgens het kabinet niet het doel dat de motie beoogt.”

Motie van afkeuring of wantrouwen ligt niet voor de hand

Tijdens een Kamerdebat met Rutte, woensdagmiddag, bekritiseerde SP’er Van Dijk het besluit opnieuw. Maar veel meer dan het uiten van de onvrede zullen de verschillende fracties niet doen. Er geldt voor het kabinet geen verplichting om moties uit te voeren. Als partijen het onacceptabel vinden wat Hoekstra nu doet, kunnen ze een motie van afkeuring of wantrouwen tegen hem of het gehele kabinet indienen. Het ligt niet voor de hand dat dit gebeurt.

Mensenrechtenorganisaties zijn geen voorstander van een politieke boycot van het toernooi. Amnesty International en Human Rights Watch (HRW) zeggen wel dat een minister meer moet doen dan plaatsnemen op de tribune. “De regering zegt zelf dat mensenrechten belangrijk zijn voor het buitenlandbeleid”, stelt Jan Kooy namens HRW. “Dan moet er ook boter bij de vis. Dan moet je dat publiekelijk laten zien. Bijvoorbeeld al in een persbericht, een tweet, het hoeft niet zo moeilijk te zijn.”

