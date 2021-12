Regeerakkoord van het vierde kabinet Rutte onderweg, hoofdlijnen al bekend

Daarmee gloort het einde van de langste formatie die Nederland ooit heeft gehad. De Tweede Kamer zal later deze week per motie Mark Rutte aanwijzen als formateur, die zijn vierde kabinet in elkaar mag zetten. Hij maakt daarmee kans de langstzittende premier te worden, een record dat nu nog in handen is van Ruud Lubbers.

Voor de inhoud en details van het akkoord is het dus nog even geduld hebben tot woensdag. Maandag zetten de vier partijen de allerlaatste puntjes op de i en bespreken ze hoe ze het geheel naar buiten brengen. Misschien wordt er nog even gebrainstormd over een passende titel voor het regeerakkoord. Het vorige akkoord van deze zelfde coalitie heette ‘Vertrouwen in de toekomst', een titel die achteraf met de toeslagenaffaire en de val van het kabinet een zwart randje kreeg.

Kamerfracties coalitie moeten nog imstemmen

Morgen zullen de Kamerfracties van de coalitiepartijen zich over het regeerakkoord buigen. Zij moeten instemmen met het resultaat dat hun onderhandelaars tijdens al die urenlange gesprekken hebben bereikt. In theorie kan dit overleg nog voor vertraging zorgen.

Naast de partijleiders Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers waren de hoofdonderhandelaars voor de VVD Sophie Hermans, voor D66 Rob Jetten, voor het CDA Pieter Heerma en voor de ChristenUnie Carola Schouten. In allerlei ‘zijtafels’ hebben andere Kamerleden vervolgens op onderwerp de thema's uit het regeerakkoord uitgewerkt.

Vooral het zoet lekte uit, interessant is het zuur

De hoofdlijnen van de plannen voor het kabinet Rutte IV zijn al bekend. Vooral het ‘zoet’ is uitgelekt: miljardeninvesteringen in klimaat, wonen en het oplossen van de stikstofcrisis, grotendeels gratis kinderopvang, extra geld voor onderwijs en het gelijktrekken van salarissen tussen basis- en middelbaar onderwijs en een ander leenstelsel voor studenten.

Wat precies het ‘zuur’ is, moet nog blijken. De gekozen maatregelen op het gebied van vooral klimaat en migratie zullen voor hoofdbrekens hebben gezorgd. D66-leider Kaag voerde de druk flink op door te zeggen dat haar partij alleen meedoet als er een radicaal klimaatbeleid komt.

Interessant wordt te zien welke keuzes er zijn gemaakt op medisch-ethisch gebied, waar vooral D66 en ChristenUnie vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Dan gaat het om zaken als het voltooid leven-wetsvoorstel van D66, de plannen van D66 om de vijf dagen bedenktijd voor abortus af te schaffen, of de opvatting van de ChristenUnie dat kweken van embryo’s indruist tegen de menselijke waardigheid. De vorige coalitie zette op medisch-ethisch gebied geen grote stappen, een uitdrukkelijke voorwaarde van de ChristenUnie. Kaags beruchte uitspraak dit voorjaar (als een auto te lang staat gaat ‘ie roesten) sloeg hierop.

Rond kerst stelt Rutte zijn ministersploeg samen

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk deze week nog over de plannen van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat is vermoedelijk op vrijdag, omdat Rutte donderdag nog naar Brussel moet. Die dag is de Kamer ook al druk met een debat over de verlenging van de coronamaatregelen.

Rutte kan de kerstvakantie gebruiken om de ministers bij elkaar te zoeken voor zijn kabinet. Partijen zijn al druk doende om kandidaten te polsen. Nieuwelingen moeten eerst nog een veiligheidscheck ondergaan door de AIVD, waarbij hun antecedenten worden onderzocht. In januari staat de nieuwe ploeg dan op het bordes van Paleis Huis Ten Bosch.

De weg naar het regeerakkoord van Rutte IV: 15 januari: Kabinet Rutte III valt over toeslagenaffaire 17 maart: verkiezingen. VVD grootste partij, D66 wint fors, CDA verliezer. Oude coalitie wint 2 zetels. 25 maart: Vertrouwenscrisis vanwege foto papieren van informateur Ollongren met ‘Omtzigt, functie elders’ 1 april: Kamerdebat met aangenomen motie van afkeuring (steun CU en D66) en nipt verworpen motie van wantrouwen oppositie tegen demissionair premier Rutte. 30 april: eindverslag informateur jeenk Willink. ‘Iedereen in Den Haag is mogelijk deel van het probleem, dus ook mogelijk deel oplossing’ Eind mei: informateur Mariëtte Hamer ziet dat blokkade zich aftekent: VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen, D66 wil niet met ChristenUnie, PvdA en GroenLinks willen niet zonder elkaar 22 juni: Hamer signaleert ‘koudwatervrees’ en vraagt Kaag en Rutte om in de zomer plannen op papier te zetten. 2 september: Tweede rapportage Hamer: partijen stappen niet over hun schaduw. ‘De lijntjes zijn broos’ 8 september: Informateur Johan Remkes begint aan zijn missie, verkent minderheidskabinet. 16 en 17 september: Kaag en Bijleveld (CDA) treden af als (demissionair) minister over evacuaties Afghanistan 26 september: Kaag geeft onverwacht ‘blokkade’ van CU op. Ze wil een meerderheidskabinet, D66 stemt vier dagen later in met onderhandelingen met VVD, CDA en ChristenUnie. 5 oktober: Informateur Wouter Koolmees (D66) komt Remkes versterken. Hierna komen onderhandelingen op stoom. 28 oktober: Formatie officieel de langste ooit, breekt record van de 225 dagen van Rutte III 17 november: ‘Treindocument’ dat Segers in de trein liet liggen laat ‘groen en progressief’ regeerakkoord VVD/CDA zien (uit september) 15 (?) december: VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteren regeerakkoord

