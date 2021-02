Rechter: briefstemmen beperken tot 70-plussers is niet oneerlijk

De Partij voor de Dieren spande een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden omdat alleen 70-plussers per post mogen stemmen. De partij vindt dit oneerlijk omdat kwetsbare 70-minners geen recht krijgen op poststemmen. De Staat maakt hier onterecht onderscheid tussen groepen, vindt de PvdD. En dat is discriminatie. Als het aan de partij ligt, krijgen álle risicogroepen het recht om per post te stemmen. De rechter gaat hier niet in mee.

De landsadvocaat waarschuwde namens de Staat al dat er een groot logistiek probleem ontstaat zodra meer groepen recht krijgen op stemmen per post. De groep 70-plussers is een duidelijk afgebakend geheel, wat niet geldt voor de andere kwetsbaren. Er bestaat geen kant-en-klare lijst met stemgerechtigden die tot die categorie behoren. Er zal dus een aanmeldsysteem moeten worden opgetuigd, wat veel tijd en inzet van ambtenaren vraagt. De landsadvocaat heeft laten doorschemeren dat uitbreiding van het briefstemmen niet meer te regelen is voor 17 maart. De uitbreiding zou uitstel van de verkiezingen betekenen, een ingrijpende gebeurtenis.

Maatregelen voor veilig stemmen

Het kabinet treft voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart verschillende maatregelen zodat iedereen veilig kan stemmen. Behalve dat 70-plussers per brief hun stem mogen uitbrengen, is een deel van de stembureaus al op 15 en 16 maart geopend voor kwetsbare mensen onder de 70. Ook mag iedereen dit jaar niet voor twee maar voor drie andere kiezers een ‘volmachtstem’ uitbrengen.

De regering is er alles aan gelegen om de verkiezingen door te laten gaan, maar de laatste tijd klinken er meer geluiden om die – zeker met het oog op de oprukkende Britse variant van het coronavirus – toch uit te stellen. Diverse burgemeesters pleitten daar bijvoorbeeld voor en ook de organisatie Ieder(in), die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking, vindt dat iedereen per brief zou moeten kunnen stemmen.