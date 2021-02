Rechtbank: Avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok is ingesteld op basis van de corona-noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Er is geen sprake van een ‘super spoedeisend geval’, zoals een woordvoerder van de rechtbank het noemt in een toelichting. Er was immers al eerder over de maatregel gesproken in de Kamer. Dat daar tijd voor was, toont aan dat er geen sprake was van een spoedsituatie.

De rechtbank erkent de ernst van de situatie, zegt de woordvoerder, “maar ingrijpende maatregelen zoals de avondklok moeten wel op goede wetten gebaseerd zijn.” De uitspraak zegt dus niets over het nut van de avondklok, maar over de besluitvorming.

In onderstaande video geeft een woordvoerder van de rechtbank toelichting op het vonnis

Een eventueel hoger beroep in deze uitspraak mag van de rechtbank niet betekenen dat het opheffen van de avondklok wordt uitgesteld.

Vergaande inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Bovendien beperkt de regel onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Advocaat Viruswaarheid: goed dat we iets van rechtsstaat hebben

“Het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven te nemen.” Dat zegt Jeroen Pols, jurist van de protestgroep Viruswaarheid, na de uitspraak van de rechter.

De voorzieningenrechter vindt dat de maatregel niet buiten de Tweede en Eerste Kamer om had moeten worden ingevoerd, en zet vraagtekens bij de noodzaak van de avondklok. Pols stelt: “Sinds een jaar hebben we nauwelijks nog grondrechten. Die worden op een ongekende manier ingeperkt, het is alleen te vergelijken met de periode 1940-1945.”

Viruswaarheid heeft nog een paar andere zaken tegen het coronabeleid van het kabinet lopen. Zo wil de beweging dat het kabinet stopt met het gebruik van zogenoemde PCR-testen voor mensen zonder corona-achtige klachten. Die eis is afgewezen, maar Viruswaarheid is in hoger beroep gegaan. Daarnaast wil Viruswaarheid dat het inreisverbod voor mensen zonder negatieve PCR-test wordt geschrapt. Ook die eis is aanvankelijk afgewezen en ook daar ging Viruswaarheid in beroep.

Onbekend wat er gebeurt met 26.000 avondklokboetes

De politie heeft tot eind vorige week bijna 26.000 boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens de avondklok zonder goede reden op straat waren. Het is vooralsnog onbekend wat hiermee gebeurt nu de rechter heeft bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Agenten schreven de boetes uit vanaf zaterdag 23 januari, toen de avondklok inging. In de eerste volledige week - van 25 tot en met 31 januari - ging het ongeveer om 11.000 boetes. In de twee weken daarna telkens rond de 7300. De boetes die zijn uitgedeeld door boa’s zijn niet bekend bij de politie, dus het totale aantal ligt hoger. De hoogte van de boete bedraagt 95 euro.

Justitie overlegt nog over vonnis

Het ministerie van justitie en veiligheid bestudeert de uitspraak. Er wordt op dit moment overlegd met de landsadvocaat over de gevolgen van het vonnis en de vraag of het kabinet in hoger beroep gaat. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming noemt de uitspraak ‘niet zo fraai.’ “Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken.” Wel benadrukt de bewindsman dat de spertijd een belangrijke maatregel was voor het kabinet in het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. “We deden die avondklok natuurlijk niet voor niets”, zegt Dekker. “We zien nog steeds dat de dreiging van het virus aanwezig is. Dat er heel veel nodig is om het aantal reizen en bewegingen te beperken.” Hij benadrukt daarnaast dat veel andere landen ook een avondklok kennen in de strijd tegen het coronavirus.

De rechtbank in Den Haag heeft al aangegeven dat de avondklok hoe dan ook per direct van tafel moet, ook als de staat in beroep gaat.

Boa's handhaven avondklok niet meer

De uitspraak van de rechtbank zorgt voor veel vragen bij de politie. “We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB), “maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken”. Verder vraagt Struijs zich af wat voor invloed het heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan. “En wat het betekent voor de bestrijding van de gezondheidscrisis.” Hij benadrukt dat het vonnis het vertrouwen van de burgers in de aanpak van de coronacrisis aantast. De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa's de avondklok nu niet meer kunnen handhaven na de uitspraak van de rechter.

De brancheorganisatie voor supermarkten laat weten dat supermarkten langer open willen nu de avondklok wordt geschrapt. Daarover overleggen ze met het kabinet.

