Ras-VVD’er Christianne van der Wal wil ‘doorpakken’ als stikstofminister, maar pijnlijke ingrepen lijken onvermijdelijk

Met Christianne van der Wal heeft het kabinet-Rutte IV een minister die het VVD-geluid ademt. De eerste minister voor natuur en stikstof noemt zich een ‘rasoptimist’; precies hoe VVD’ers zich het liefste omschrijven. Bovendien mag ze graag ‘aanpakken’, ‘doorpakken’ en ‘kansen pakken, als die voorbij komen’.

Het ministerschap ziet ze ongetwijfeld als zo’n kans. Zoals ze eerder wethouder, gedeputeerde en VVD-partijvoorzitter was. Als voorzitter wilde ze de VVD veranderen in ‘een partij waarin het biertje na afloop van de vergadering belangrijker is dan de vergadering zelf.’ Ze deed die uitspraak kort na haar aantreden in 2017, als opvolger van de vanwege integriteitsschendingen in opspraak gekomen Henry Keizer. Onlangs zei ze in de Volkskrant dat die woorden maar gauw van de site gehaald moesten worden. Te laat, nu staan ze in elk krantenartikel dat over haar verschijnt.

Als stikstofminister krijgt ze één van de moeilijkste portefeuilles in het nieuwe kabinet. De coalitiepartijen verdubbelen de stikstofambitie: in 2030 moet de uitstoot met de helft zijn afgenomen. Het vorige kabinet streefde naar 26 procent.

Geen onbekend terrein

Stikstof is geen onbekend terrein voor Van der Wal. Ze was gedeputeerde economie en vervoer in Gelderland, één van de moeilijkste ‘stikstofprovincies’. Daar moest een balans gevonden worden tussen de vele veehouderijen, bedrijvigheid en grote natuurgebieden als de Veluwe.

Als gedeputeerde wilde ze met innovatie economische ontwikkeling én natuurherstel hand in hand laten gaan, ook typisch VVD. In De Stentor zei ze daarover: “Kijk naar vraagstukken als energietransitie, klimaat, milieu en natuur. Die veranderingen zijn van invloed op de economie en bedrijven. Hoe mooi zou het zijn als Gelderse bedrijven nieuwe oplossingen vinden?’'

Het is volgens deskundigen maar zeer de vraag of innovatie de stikstofcrisis kan oplossen. Volgens hen zijn pijnlijke ingrepen onontkoombaar, in de landbouw, de industrie en voor de luchtvaart. Van der Wal heeft al laten zien dat zij moeilijke beslissingen niet schuwt. Eind vorig jaar schrapte zij, tot protest van de betrokken gemeenten, de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. De bouwkosten liepen uit de hand en meer asfalt zou volgens haar de files niet oplossen.

Ze beschikt in ieder geval over het benodigde relativeringsvermogen voor zo’n zware klus. “Het is maar politiek, hè”, verzuchtte ze in een interview in De Stentor. En: “De ene dag ben je de held en de andere dag ben je stront.”

