Raad van State vindt dubbelfunctie verdedigbaar voor Kamerleden die in demissionair kabinet stappen

Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van Grondwetsartikel 57, en daarom is de dubbelfunctie niet ‘ongrondwettelijk’ te noemen, stelt het hoogste adviesorgaan die de heftige discussie hierover wel zeer ‘ongelukkig’ vindt.

Het gaat over de Kamerleden Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Dennis Wiersma (beiden VVD) en Steven van Weyenberg (D66) die recent zijn benoemd in het demissionaire kabinet. Staatsrechtgeleerden en verschillende fracties in de Tweede Kamer stelden dat zij volgens de Grondwet geen Kamerlid kunnen blijven. Het kabinet vindt van wel. Kamervoorzitter Vera Bergkamp liet deze week aan de Kamer weten dat ook zij geen probleem ziet. Haar brief is opmerkelijk, want het is niet eerder voorgekomen dat een Kamervoorzitter zich persoonlijk in zo’n politiek gevoelige discussie mengt.

Kritiek op de regering

De discussie gaat over artikel 57 van de Grondwet, waarin staat dat demissionaire bewindspersonen in afwachting van een nieuw kabinet tijdelijk in de Kamer mogen zitten. De juridische vraag is of Kamerleden die tot een demissionair kabinet toetreden ook deze demissionaire status hebben. Volgens de Raad van State is dat niet glashelder.

Wel bekritiseert de Raad de regering. “De grondwettelijke complicaties van de recente benoemingen lijken niet tijdig en niet voldoende grondig te zijn onderkend. Er is geen expliciete en openbare weging geweest van de argumenten.” En de regering heeft de SP-vragen hierover 'te summier’ beantwoord. “Ze had dit beter moeten motiveren.”

De Tweede Kamer moet nu zelf beslissen of ze dubbelfuncties wenselijk vindt. Nu er zoveel demissionaire bewindslieden ook in de Tweede Kamer zitten en formaties steeds langer duren, is de vraag terecht of de Kamer haar controlerende functie nog wel goed kan uitoefenen, stelt de Raad.

