PVV lijdt onder de concurrentie in de verre hoek op rechts

Wel herstelde hij met 17 zetels enigszins van het dramatisch verlies bij de Europese en Provinciale Verkiezingen uit 2019. Maar de PVV is nu niet meer de tweede partij van het land.

De partij verloor twee jaar geleden maar liefst dertig procent bij de Europese en Provinciale Verkiezingen al aan de grote nieuwkomer Forum voor Democratie. De PVV-leider werd toen verweten zelf te weinig campagne in het land en op tv te hebben gevoerd.

Die fout maakt Wilders deze keer niet. Afgelopen jaar was hij nadrukkelijk aanwezig bij alle coronadebatten in de Tweede Kamer en gaf forse kritiek op het kabinetsbeleid. Wel bleef hij steeds ver weg van complottheorieën, waar FvD-lijsttrekker Thierry Baudet wel mee aan de haal ging. Hij was in de afgelopen campagne ook volop bij alle grote politieke debatten aanwezig. Als kers op de taart mocht hij als enige oppositieleider tot drie keer toe de degens kruisen met zijn VVD-rivaal Mark Rutte.

Wilders speelde met de oude thema’s: het teveel aan migranten, de ‘islamisering’ van Nederland en zorg. Zijn ruime aanwezigheid in de campagne heeft echter onvoldoende effect gehad. Zowel Baudet met FvD, als JA21 hebben op de rechterflank een deel van de kiezers voor zich weten te winnen.

