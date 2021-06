PVV-Kamerlid Dion Graus wil onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen

Hij klaagt over een ‘trial bij media’ en over ‘het verspreiden van leugens’. Maar het van seksuele intimidatie beschuldigde PVV-Kamerlid Dion Graus wil toch dat de aantijgingen aan zijn adres worden onderzocht. Woensdag meldde zijn fractie op verzoek van Graus een onafhankelijk adviseur integriteit in de hand te nemen voor ‘een oriënterend onderzoek’.

De PVV’er wordt door een fractiemedewerker beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, schreef NRC Handelsblad een kleine twee weken terug. Eerder meldde de krant dat Graus zijn ex-vrouw had gedwongen tot seks met derden in het Tweede Kamergebouw. Graus, sinds 2006 Kamerlid, blijft alle aantijgingen ontkennen en zegt dat “iemand beschuldigen op basis van valse verklaringen, gedaan door anonieme bronnen zonder gefundeerd onderzoek, niet van deze tijd is”. Hij heeft een advocaat in de hand genomen om “dit onrecht met hand en tand te bestrijden”.

PVV-leider Geert Wilders hield zich al die tijd op de vlakte en zei vorige week “met beide handen op de rug gebonden” te zijn. Zolang de vrouwen geen aangifte deden, kon hij niets tegen Graus ondernemen. Ook een intern onderzoek was uitgesloten. Want, zei Wilders, hij beschikt niet over de middelen. Het is nog volstrekt onduidelijk wie het ‘oriënterende onderzoek’ waarnaar de PVV verwijst gaat uitvoeren. Ook is niet bekend hoe onafhankelijk het onderzoek zal zijn.

‘Bergkamp verschuilt zich’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemt zijn verzoek aan de PVV-fractie in ieder geval positief. Ze benadrukt dat het “vreselijk is als vrouwen én mannen in een situatie komen van ongewenste omgangsvormen”. Bergkamp zegt ook dat het haar “drijfveer is om een veilige omgeving te creëren voor iedereen”. Zelf kreeg ze dinsdag van zeventien vrouwenorganisaties het verwijt te weinig te ondernemen in de kwestie-Graus. In een brandbrief schreven de organisaties dat ze “zich verschuilt achter het argument dat er geen werkgever-werknemerrelatie bestaat tussen de Kamer (...) en fractiemedewerkers die het slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag”. Ze roepen de Kamervoorzitter onder andere op in de toekomst interne onderzoeken naar gelijksoortige kwesties niet aan fracties over te laten.

“Mensen denken dat de Kamervoorzitter van alles kan doen”, reageert Bergkamp. “Maar ik heb geen werkgeversrelatie met Kamerleden. Ik heb geen apparaat, ben geen politie of rechter. We doen al heel veel, maar het is aan de fractie zelf om onderzoek te doen. Vanuit mijn rol kan ik dat niet opleggen.” Ze wijst op de verschillende vertrouwenspersonen bij wie mensen die gepest, gediscrimineerd of seksueel geïntimideerd worden zich kunnen melden, en op het op 1 april geïnstalleerde College van onderzoek integriteit. Dit college kan, anders dan zij, bij melding wél onderzoek doen naar integriteitskwesties.

College zal zaak-Graus niet onderzoeken

Heikel punt is dat het college geen zaken onderzoekt van voor 1 april dit jaar. Dus ook de melding van de fractiemedewerker die de beschuldigingen tegen Graus uitte, zal niet onderzocht worden als zij zich meldt. Bergkamp erkent dat er ‘een gat’ is van voor 1 april, maar is blij met de komst van het college, vanwege de juridische expertise en het onafhankelijke karakter. Een gesprek met de fractiemedewerker houdt de Kamervoorzitter af omdat ze “niet in een individuele kwestie wil treden”.

Aanstaande maandag wil Bergkamp aan de Kamer vragen of zij ideeën heeft over de verbetering van de sociale veiligheid. Verschillende fracties hebben aangegeven PVV op haar verantwoordelijkheid aan te spreken.

