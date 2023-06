PVV’er Chris Jansen wordt volgende week gedeputeerde in Flevoland, na jarenlange weerstand van andere partijen

“Voorzitter, volgens mij is het heel simpel. Als gedeputeerde sta je er voor alle Flevolanders.” Toen PVV’er Chris Jansen deze week gepresenteerd werd als kandidaat-gedeputeerde, was hij er stellig over. Nee, eerdere uitspraken over de islamisering van Flevoland neemt hij niet terug, maar die deed hij in een ‘andere hoedanigheid’, toen hij nog Statenlid was voor de grootste oppositiepartij van de Provinciale Staten. Als gedeputeerde gaat hij zich natuurlijk inspannen voor alle inwoners van zijn provincie.

Het is voor het eerst dat de PVV in Flevoland de kans krijgt een gedeputeerde te leveren. Alleen in Limburg had de partij al eens bestuurders. Namens de PVV krijgt Jansen na zijn installatie – die gepland staat voor komende woensdag – de verantwoordelijkheid over onder meer woningbouw en economie.

Jansen is een ervaren politicus. In 2010 werd hij raadslid voor de PVV in Almere, een jaar later kwam daar het Statenlidmaatschap bij. Tussen 2019 en 2021 zat hij in de Tweede Kamer. Daar voerde hij namens de PVV onder meer het woord over corona. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord en de beoogde gedeputeerden benadrukte PVV-fractievoorzitter Willem Boutkan dat het Jansen een uitstekend netwerk in Den Haag heeft opgeleverd.

Hij bleef de ‘minder Marokkanen’-uitspraak steunen

Een bekende naam was Jansen al lang voordat hij Kamerlid werd. In 2014 haalde hij het nieuws omdat hij geen afstand wenste te doen van de ‘minder-Marokkanen’-uitspraken van Geert Wilders. Dit in tegenstelling tot enkele andere Statenleden en de rest van de raadsfractie van Almere. Het dreigde de lokale afdeling van de PVV uit elkaar te drijven, al wisten de raadsleden elkaar enkele dagen later toch weer te vinden. Later was hij nog even in beeld als kandidaat-wethouder in Den Helder, waar de PVV uiteindelijk na stukgelopen onderhandelingen toch niet in de coalitie kwam.

In 2015 werd Chris Jansen lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen. Onder zijn leiding besloot de Flevolandse afdeling het verkiezingsprogramma iets af te zwakken, in de hoop dat het deelname aan een coalitie dichterbij zou brengen. Het hoofddoekverbod voor ambtenaren, in 2011 nog één van de programmapunten, werd van de wensenlijst geschrapt. Jansen zei er destijds over: “We hebben de vorige keer gemerkt dat een aantal partijen met een aantal dingen wel erg veel moeite heeft. Dan moet je slim zijn en die punten eruit halen.”

Het mocht niet baten. De PVV kwam niet in het college terecht. Ook in 2019 was er nog veel weerstand bij andere partijen tegen samenwerken met de PVV. Voor die Provinciale verkiezingen zei de VVD nog alleen te willen praten met de PVV als Jansen alsnog afstand zou nemen van de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak van Wilders. Iets wat hij categorisch weigerde. Nu neemt de VVD, net als de BBB, de ChristenUnie en de SGP dus wel deel aan een college met de PVV.

Tegen nieuwe asielzoekerscentra

De afgelopen jaren toonde Jansen zich in de Staten een criticaster van het klimaatbeleid van de provincie en een fel tegenstander van windturbines. In de campagne in aanloop naar de verkiezingen van dit voorjaar sprak hij bovendien met regelmaat zijn onvrede uit over huizen die met voorrang naar vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaan en protesteerde hij in felle bewoordingen tegen de komst van nieuwe asielzoekerscentra en tegen ‘verdere islamisering’ van Flevoland.

Nu committeert hij zich aan een coalitieakkoord waarin staat dat de provincie ‘onverminderd’ blijft toezien op de huisvesting van statushouders door gemeenten, zoals in de wet is vastgelegd. Voor nieuwe windmolenlocaties ziet de coalitie in Flevoland geen ruimte, al willen de partijen wel oude windmolens vervangen voor nieuwe, efficiëntere exemplaren.

Als gedeputeerde zal Jansen de komende jaren voorzichtig zijn met uitspraken over de islam, zo beloofde hij de Provinciale Staten afgelopen week. ‘Dan stuit je misschien mensen tegen de borst, en dat is niet slim om te doen.”

