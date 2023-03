PvdD gaat met ferme stapjes voorwaarts: ‘Wij zijn niet van de koehandel’

Als je alle politieke partijen in een arena zet en je zoekt de partij die het verst af staat van verkiezingswinnaar BBB, dan kom je al snel uit bij de Partij voor de Dieren. In de schaduw van de BBB-monsterzege boekte ook die partij winst. Geheel in stijl van de PvdD waren dat weer kleine, maar ferme stapjes voorwaarts. “We groeien als biologische kool”, zoals partijleider Esther Ouwehand het op de verkiezingsavond uitdrukte.

Sinds de dierenpartij met twee zetels debuteerde in de Tweede Kamer (zeventien jaar geleden alweer) heeft ze bij elke verkiezing – Europees, nationaal of lokaal – gestage winst geboekt. Ook nu weer. In zes van de twaalf provincies komt er een zetel bij. In de Eerste Kamer gaat de PvdD van drie naar vier zetels.

De boodschap dat natuurbescherming en dierenwelzijn van levensbelang zijn – ook voor ons mensen zelf – vindt stukje bij beetje meer weerklank. Toch verbleken die winstcijfers bij de monsterscores van BBB. Die BoerBurgerBeweging heeft een diametraal tegenovergestelde boodschap. Daarin voeren de belangen van de agrarische sector en het volgen van het ‘boerenverstand’ juist de boventoon.

Ouwehand wil ‘fundamentele’ bescherming natuur

Hoe denkt de Partij voor de Dieren in de provincies op te kunnen boksen tegen die BBB-overmacht? “De natuur trekt zich niks aan van wie de grootste partij is”, reageert Ouwehand. “We hebben al in Noord-Brabant gezien dat bouwvergunningen niet meer worden verstrekt omdat de natuur in zo’n slechte staat is. Je kan niet én het natuurbeleid van tafel willen vegen én zeggen: maar er moeten ook genoeg woningen worden gebouwd.”

Volgens Ouwehand is er geen keus: om Nederland van het slot te halen, moet de natuur ‘fundamenteel’ worden beschermd. “Bovendien moeten we de boeren helpen omschakelen naar een gezonde landbouw. Wie er ook in het bestuur komt van de Provinciale Staten, deze realiteit geldt voor iedereen.”

Vasthouden aan groene idealen

Vanwege de komeetachtige opkomst van de BBB weten we nog niet hoe de provinciale coalitie-onderhandelingen met die partij zullen verlopen. Zijn de Statenleden van de nieuweling bereid tot concessies aan andere partijen?

Van de PvdD’ers weten we inmiddels dat ze geen liefhebbers zijn van het fenomeen ‘concessies’. Ouwehand onderstreept dat voor de duidelijkheid nog maar een keer. “Bij de Partij voor de Dieren weet je zeker dat we vast zullen houden aan onze donkergroene idealen. We zijn niet van de koehandel.”

In de nieuwe Eerste Kamer zal de regeringscoalitie van vier partijen naarstiger dan ooit op zoek moeten naar gelegenheidsmeerderheden voor de goedkeuring van wetsvoorstellen. De ene keer zal dat over links gaan (PvdA-GroenLinks), de andere keer over rechts (BBB en anderen). Voorziet Ouwehand gevallen waarin ook haar partij het kabinet een handje kan helpen? “Vinden wij een wet goed? Dan steunen we die. Maar als wij vinden dat een wet niet deugt, geven we geen steun.”

Ook PvdD is tegen stikstofwet

Politiek explosieve wetsvoorstellen die binnenkort naar de Eerste Kamer gaan, zijn onder meer de nieuwe stikstofwet en de spreidingswet, over de verplichting voor gemeenten om asielzoekers op te nemen. Zoals de voorstellen voor de stikstofwet er nu uitzien (over het naar voren halen van het neerslag-halveringsstreven naar 2030) zal BBB in de senaat zeker dwars gaan liggen. Opmerkelijk genoeg zal ook de PvdD in dat geval in hetzelfde tegenkamp zitten.

“De stikstofwet zoals de coalitie die nu voorstelt, is nog onvoldoende om de crisis op te lossen”, zegt Ouwehand. “De natuur moet sneller en fundamenteler worden beschermd en de boeren moeten beter geholpen worden om te schakelen naar een duurzame landbouw. Ze mogen niet nóg een keer worden uitgeleverd aan de Rabobank. De industrie moet ook een eerlijke bijdrage leveren.”

Het kabinet kan zich alvast wel verzekeren van de PvdD-steun voor de spreidingswet. “We zijn in principe vóór wettelijke spreiding. Gemeenten moeten allemaal hun verantwoordelijkheid nemen voor goede opvang van vluchtelingen.”

