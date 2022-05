PvdA wil vóór 2025 knoop doorhakken over linkse fusie

Vóór de volgende Tweede Kamerverkiezingen, die op zijn laatst in 2025 worden gehouden, moet de knoop zijn doorgehakt: bestaan PvdA en GroenLinks dan nog als afzonderlijke partijen, of als één nieuwe groenrode partij?

De komende tijd wil de PvdA hierover met de leden praten. Volgende week is er een ledengesprek met de nieuwe fractievoorzitter Attje Kuiken, daarna volgen werkgroepen, onderzoeken én een partijcongres op 11 juni. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent merkt dat “leden op de beide flanken zich roeren” en dat een gesprek nodig is, “om te ontdekken wat wij zelf vinden”.

Wat vindt u zelf?

“Ik vind dat ik als partijvoorzitter de rol heb om ruimte te bieden aan het inhoudelijk wisselen van gedachten, zodat de leden een keus kunnen maken.

“Nee, ik weet niet of ik voor of tegen een fusie ben. Er zijn voor- en nadelen, en verschillende vormen van samenwerking. Dat moeten we verkennen. Binnenkort komt een groep politicologen met hun advies. Uiteindelijk is een partij slechts een instrument om je idealen te bereiken. We kijken welk instrument het meest geschikt is.”

De tegenstanders in de PvdA zijn luidruchtiger dan in GroenLinks. Hoe verklaart u dat?

“Ik zie binnen de PvdA een redelijke balans tussen voor- en tegenstanders. Een heel grote club heeft zich nog niet uitgesproken. Ik ben benieuwd wat zij vinden. Ik wil zoveel mogelijk leden betrekken. Maar de besluitvorming moet niet eindeloos voortslepen.”

Maar hoe verklaart u de tegenstand?

“Tegenstanders zijn bang iets kwijt te raken. En voorstanders zijn enthousiast over wat zij erbíj krijgen. Dat is een beetje de karikatuur.

“Ik proef dat critici vrezen dat een nieuwe partij te elitair wordt en niet meer alle klassen verbindt. En dat de partij de zorgen van de arbeiders niet serieus neemt.

“Voorstanders zeggen dat de verschillen niet zo groot zijn en dat je een machtsblok vormt waarmee je de versnippering tegengaat. Voor beide valt wat te zeggen.”

Er zijn de afgelopen maanden al veel stappen gezet naar samenwerking. Tegenstanders vrezen een fusie te worden ‘ingerommeld’. Is er nog een weg terug?

“Daarom leg ik in de brief uit welke stappen ik met de leden wil zetten en op welke momenten zij zich hierover kunnen uitspreken. Zij beslissen uiteindelijk een congres. Ik zie het niet als een fuik.”

Voorstanders vinden juist dat je vóór de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar helderheid moet bieden, zodat je in de Eerste Kamer een machtsblok vormt.

“Op het congres in juni liggen verschillende moties over een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Daar kunnen de leden over stemmen.”

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen werd de partij de grootste in Amsterdam. Dat sterkte mensen die vinden dat de partij ook in haar eentje weer de grootste kan worden met een charismatische voorvrouw- of man.

Ja, dat is interessant. Tegelijkertijd heeft de Amsterdamse voorvrouw (Marjolein Moorman, red.) zich met Frans Timmermans in een opiniestuk uitgesproken voor intensieve samenwerking met GroenLinks. Het ligt genuanceerd. En dat maakt het complex. Daarom ben ik ook geen sterke voor- of tegenstander, maar probeer ik vooral zoveel mogelijk ruimte te geven voor het gesprek.”

Lees ook:

Is er nog toekomst voor de PvdA?

Het vertrek van Lilianne Ploumen roept de vraag op of er nog toekomst is voor de PvdA. Een fusie met GroenLinks is hooguit een deel van het antwoord.