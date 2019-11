PvdA wil onderzoek van OVV naar veiligheid implantaten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet nagaan of medische implantaten terecht tot de Nederlandse markt worden toegelaten. De PvdA zal dit voorstel later deze week indienen bij de voorzitter van de raad Jeroen Dijsselbloem. De partij wil ook dat de OVV onderzoekt of incidenten met de implantaten, zoals borstprotheses, kunstheupen en pacemakers, goed worden geregistreerd.

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen maakt zich al langere tijd zorgen om de veiligheid van medische hulpmiddelen. Die vrees werd een jaar geleden aangewakkerd door de publicaties van ‘The Implant Files’. Een internationale organisatie van onderzoeksjournalisten (ICIJ) berichtte destijds dat de controle op implantaten zo gebrekkig is, dat levens in gevaar komen. Vanuit Nederland deden Trouw en consumentenprogramma ‘Radar’ van AvroTros mee aan het wereldwijde onderzoek van deze organisatie.

‘Nieuwe wet gaat niet ver genoeg’

Dit voorjaar heeft het Nederlandse parlement de nieuwe Wet medische hulpmiddelen aangenomen, mét steun van de PvdA. De oppositiepartij zegt dat deze wet een verbetering is. Fabrikanten moeten voortaan beter onderbouwen dat hun hulpmiddelen veilig zijn. En er gelden strengere regels voor de instanties die beslissen over toelating van de implantaten tot de markt.

Maar Ploumen vindt de wet lang niet ver genoeg gaan. Zo maakt ze er bezwaar tegen dat de toelatingsinstanties in commerciële handen blijven. “Vergelijk dat eens met de manier waarop medicijnen worden beoordeeld. Dat is een publieke, volstrekt onafhankelijke taak.” Het Kamerlid is er ook niet gerust op dat alle incidenten keurig worden geregistreerd, op een manier dat deze voor iedereen inzichtelijk zijn. Het is wel de bedoeling dat er een databank komt zodat medisch specialisten alle problemen met implantaten kunnen vastleggen. Maar de start is ‘ernstig vertraagd’, zegt Ploumen.

Complicaties

Op initiatief van VVD en PvdA spreekt de Tweede Kamer vandaag met specialisten en patiënten over de complicaties met implantaten. Daarna zal Ploumen zich tot de Onderzoeksraad voor Veiligheid richten met haar verzoek. Ze hoopt op steun van andere politieke partijen.

De PvdA heeft speciale aandacht voor de problemen met borstimplantaten. Eerder dit jaar bleek dat meer vrouwen dan gedacht een zeldzame vorm van lymfeklierkanker hebben gekregen na de plaatsing van bepaalde borstprotheses. Frankrijk besloot de implantaten van zes fabrikanten te verbieden vanwege onaanvaardbare risico’s. Minister Bruno Bruins (medische hulp) liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de kwestie onderzoeken met als uitkomst dat de protheses in Nederland mogen blijven worden gebruikt.

Bruins schreef aan de Tweede Kamer dat ‘aan elk implantaat risico’s kleven’. Een verbod zou als gevolg kunnen hebben dat vrouwen kiezen voor een behandeling in het buitenland. Ploumen: “Toch heeft de minister mij niet voldoende kunnen uitleggen waarom Frankrijk deze stap wél heeft gezet en Nederland niet.”

