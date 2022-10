PvdA rekent vertrek Arib zichzelf aan, én Kamervoorzitter Bergkamp

De PvdA boekte onlangs een politiek succes met de invoering voor een prijsplafond op energie en dan ligt ook nog de fundamentele vraag over verdere linkse samenwerking op tafel. Toch staat de ledenraad van zaterdag weer in het teken van een acute crisis: het terugtreden van Khadija Arib als Kamerlid na klachten over ongewenst gedrag toen zij Kamervoorzitter was.

Volgens partijleider Attje Kuiken heeft de affaire alle betrokkenen schade berokkend. “Er is schade voor de mensen die zich onveilig hebben gevoeld, er is schade voor Khadija. En schade voor ons allemaal en voor de democratie. Iedereen in het land denkt weer: wat maken ze er een enorme puinhoop van.”

Kuiken vindt dat ook zijzelf fouten heeft gemaakt. Ze had een brief van verschillende fractievoorzitters moeten ondertekenen, die Kamervoorzitter Vera Bergkamp om opheldering vroegen. Ook vindt ze dat ze een publiek statement had kunnen maken. “Khadija heeft zich onvoldoende gesteund gevoeld door mij. Dat is pijnlijk.”

Kuiken is ook kritisch op Bergkamp. Ze wil uitleg van de Kamervoorzitter waarom uit het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, uitlekte dat er een onderzoek naar Arib loopt. “Dat wordt een stevig gesprek.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer trok zich terug uit het presidium, toen de zaak in de publiciteit kwam. Op de vraag of de zaal of er binnenkort een nieuwe PvdA’er toetreedt tot het bestuur antwoordt Kuiken resoluut. “Nee. Als er stelselmatig gelekt wordt en processen niet tijdig gevoerd worden, dan kun je niet deelnemen.”

Geen klachten binnen de partij

De zaak rond Arib lekte via NRC, dat ook anonieme klachten van ambtenaren over haar publiceerde. Dat er ook binnen de PvdA klachten over Arib de ronde zouden doen, weerspreekt Kuiken. Toen Arib in 2014 fractiesecretaris wilde worden stuurde de ondernemingsraad een brief waarin de vraag werd gesteld of zij wel geschikt was voor de functie. Kuiken: “Khadija is pittig en streng. Voor zichzelf en voor anderen. Maar in die brief stonden zorgen, géén klachten.” Ook later zijn er volgens Kuiken binnen de partij geen klachten binnengekomen over Arib.

Los van enkele kritische vragen, blijft ‘s ochtends grote verontwaardiging uit over het vertrek van één van de drie langstzittende Kamerleden van Nederland. Wel verzuchten verschillende leden dat de PvdA vooral zichzelf weer schade berokkent. “Zijn we niet te streng voor elkaar?”, vraagt Lenie Vogel uit Purmerend zich af. Ja, erkent Kuiken, het is goed om af en toe mild te zijn. Tegelijkertijd is volgens haar de kracht van de partij dat leden elkaar de waarheid vertellen. “We stoppen niks weg, we doen dingen soms onhandig, maar nooit met een kwade intentie. Altijd om het goede te doen.”

Na de kwestie-Arib blijft dat andere discussiepunt, de linkse samenwerking, vooral aan de oppervlakte. De partijvoorzitters van PvdA en GroenLinks benadrukken op het podium dat ze alles stap voor stap doen en vooral het gesprek aan willen gaan.

Nauwe samenwerking met GroenLinks

Dat is een stuk minder uitgesproken dan GroenLinks-leider Jesse Klaver de avond ervoor. Hij pleitte in de Kerdijklezing voor een gezamenlijk programma bij de Tweede Kamerverkiezingen, die op zijn laatst in 2024 gehouden worden. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar willen de twee partijen al één fractie vormen in de Eerste Kamer.

Attje Kuiken zegt dat ze zich kan vinden in de oproep van Klaver. Maar belangrijker dan de vorm van samenwerking zegt ze concrete resultaten te vinden. Zo wijst ze naar het energieplafond, een gezamenlijk plan van GroenLinks en PvdA. “Je moet kunnen laten zien wat samenwerking oplevert. Niet alleen maar praten, maar samen het verschil maken.”

Desondanks bleek de PvdA op eerdere partijbijeenkomsten een aanzienlijke minderheid te hebben die vergaande samenwerking of zelfs een fusie met de groenen niet ziet zitten. Verschillende partijprominenten keerden zich af van intensieve samenwerking. Angst om het eigene kwijt te raken, zegt partijlid Piet Moree na afloop. “Ze zijn bang om overruled te worden door GroenLinks.” Onnodig, vindt hij. “Als je niet gaat samenwerken, dan wordt het nooit meer wat.”

