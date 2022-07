PvdA neemt opvallend besluit:handelsverdrag Ceta krijgt steun

Het Ceta-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada leek op een doodlopende weg beland. Maar voor het kabinet gloort alsnog voldoende politieke steun om het akkoord door het parlement te loodsen. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal zich maandag en dinsdag, tijdens het debat over de kwestie, voltallig achter Ceta scharen. Daardoor kan Nederland het verdrag, waar al jaren over wordt gesteggeld, ratificeren.

Ceta moet de handel tussen de Europa en Canada verder bevorderen, onder andere doordat importheffingen worden geschrapt. Tegenstanders van het verdrag vrezen dat Canadese landbouwproducten, met lagere milieueisen, de Europese markt opgaan. Het is de reden dat niet alleen uitgesproken diervriendelijke partijen, maar ook de boeren Ceta afwijzen.

Te veel macht naar multinationals

Een ander twistpunt is het arbitragehof, waar bedrijven terecht kunnen als ze vinden dat ze benadeeld worden door nationale wetgeving. Het zou multinationals te veel macht geven.

Het verdrag is voor het overgrote deel al in werking, maar Nederland heeft het nog niet geratificeerd. En dat is wel noodzakelijk. De PvdA speelt een hoofdrol in dit dossier. Lilliane Ploumen was minister van buitenlandse handel in het kabinet Rutte II toen het verdrag met Canada werd gesloten. Zij was er warm voorstander van. Later, toen ze PvdA-Kamerlid was tijdens Rutte III, keerde Ploumen zich tégen Ceta. Omdat de voltallige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het verdrag stemde, was er net voldoend steun.

Koole: Het verdrag is verbeterd

In de Eerste Kamer heeft het kabinet geen vanzelfsprekende meerderheid en zijn er minimaal zes stemmen van de oppositie nodig. De PvdA-fractie is bereid die te leveren, zegt senator Ruud Koole. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft hij dat Ceta ‘de positie van Europa in een instabiele wereld verstevigt en grote stappen vooruitzet naar een duurzame economie’.

Volgens Koole is het verdrag sinds de tegenstem van de PvdA in de Tweede Kamer op een aantal punten verbeterd. Hij wijst er op dat de coalitie in Duitsland, met de Groenen en de SPD, het verdrag zal ratificeren. De senator maakt zich ook geen zorgen over arbitragehof. “Die rechters van het ICS zijn echt onafhankelijk en onpartijdig.” En: “Nederland moet zich in de EU niet (opnieuw) opsluiten in een ‘neen’-kamp”, aldus Koole.

Het standpunt van de PvdA-fractie is ook opvallend in het licht van de voorgenomen fusie met GroenLinks, na de verkiezingen volgend jaar. Die laatste partij is fel tegen Ceta.

Opinie: Steun PvdA voor achterhaald Ceta-verdrag is niet uit te leggen

Van handelsverdrag Ceta profiteren vooral multinationals. De PvdA zou daarom in de Eerste Kamer tegen moeten stemmen en het verdrag zo naar de prullenmand verwijzen, vinden senator Henriëtte Prast en Tweede-Kamerlid Christine Teunissen, beiden van de Partij voor de Dieren.