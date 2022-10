PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stapt uit presidium Tweede Kamer

Nijboer is tot zijn beslissing gekomen in de nasleep van het opstappen van Khadija Arib, de oud-voorzitter die zich in haar goede naam aangetast voelde na het ingestelde onderzoek naar haar werkwijze. Ook Nijboer stemde voor het instellen van een onderzoek naar zijn fractiegenoot. “Ik wist vooraf dat het besluit mij niet in dank zou worden afgenomen. En dat bleek inderdaad zo te zijn”, schrijft Nijboer in een verklaring. Hij benadrukt zich in die verklaring niet te distantiëren van het onderzoek.

“De afgelopen dagen ben ik voortdurend aangesproken op mijn partijlidmaatschap en hoe dat zich verhoudt tot mijn steun voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de meldingen. Dat zal blijven doorgaan, en maakt effectief functioneren in het presidium - in het belang van de hele Kamer - voor mij onmogelijk.”

Dat betekent zoals gezegd niet dat hij niet achter het besluit van het presidium staat. “Op het moment dat zoveel medewerkers van de Tweede Kamer zich genoodzaakt zien melding te maken van een onveilige werksituatie (....) kan het presidium niet anders dan dergelijke signalen serieus nemen.” Hij zegt te hopen voor alle betrokken dat er snel een zorgvuldig onderzoek naar het leidinggeven van Khadija Arib zal plaatsvinden.

(Later meer)