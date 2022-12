PvdA en GroenLinks willen samen ‘de grootste’ worden

Lang hebben PvdA en GroenLinks gepraat over samenwerking, maar nog niet eerder is zo concreet de weg ingeslagen richting een mogelijke fusie. De partijen gaan vanaf komend voorjaar één linkse fractie vormen in de Eerste Kamer.

Met bloemen in de hand en de armen om elkaars schouder geslagen staan de kopstukken van beide partijen donderdag samen op het podium bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. De stemming is opgetogen.

“Samen de grootste worden”, is het doel, zeggen de partijen, soms nog wat onwennig. PvdA en GroenLinks hebben hoge verwachtingen dat linkse kiezers hen massaal gaan steunen in de poging om “met een stevig links blok de koers in Nederland te verleggen”, aldus een euforische fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks.

Twee leiders

In de Eerste Kamer komt de nieuwe linkse fractie onder leiding te staan van twee veteranen. De bestaande fractievoorzitters Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Mei Li Vos (PvdA) gaan de kar trekken. Zij zijn door hun partijen voorgedragen om de ‘lijsttrekkers’ te worden die de lijst aanvoeren voor de Eerste Kamer.

Rosenmöller duidt de verwachtingsvolle sfeer in de top van de partijen. “Als ik zo de zaal inkijk, dan gaat het nu echt gebeuren”, zegt hij. Voor het eerst zitten GroenLinksers en PvdA’ers kriskras door elkaar voor de presentatie van de kandidatenlijsten. In de zaal zijn de verschillen al bijna niet meer te zien.

Tekenend voor deze nieuwe fase is ook dat PvdA-leider Attje Kuiken zich al verspreekt. Ze heeft het al over één gezamenlijke lijst met kandidaten, maar zover is het nog net niet. Kuiken herstelt zich met een grap en krijgt applaus. “In een tijd dat politieke versplintering normaal is laten wij zien dat we geloven dat het anders kan.”

Leden wilden eigenlijk dat de partijen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer al meteen één lijst zouden vormen. In plaats daarvan zijn er nog eigen kandidatenlijsten, waaruit vervolgens in de Eerste Kamer één fractie wordt gevormd.

‘Geen last meer van ego’

De keuze voor Rosenmöller en Vos duidt erop dat de partijen de risico’s willen beperken. De twee werken al jaren samen in de senaat en kunnen het goed met elkaar vinden. Wie van hen de fractie gaat leiden, wordt pas na de verkiezingen bepaald. “Maar daar komen we wel uit”, aldus PvdA’er Vos, “Wij hebben op onze leeftijd geen last meer van ons ego.”

De feestelijke aftrap is nog wel overschaduwd door interne strubbelingen bij de PvdA. Daar zorgt de selectie van kandidaten voor de Eerste Kamer voor onenigheid. Een conceptlijst die oud-partijvoorzitter Job Cohen samenstelde stuitte op bezwaren van het partijbestuur en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Het leidt ertoe dat huidig senator Ruud Koole – oudgediende in de partij – zich terug heeft getrokken van de kandidatenlijst. Hij zou oorspronkelijk op nummer twee komen staan.

Het gerommel bij de PvdA hoeft volgens de twee linkse partijen niet in de weg te staan dat de aanstaande verkiezingen een ‘historisch moment’ worden.

Test voor links blok

Dat de twee samen de grootste fractie in de Eerste Kamer worden is niet ondenkbaar. In de huidige Eerste Kamer hebben GroenLinks en PvdA opgeteld 14 zetels, meer dan de VVD (12 zetels) die daar nu nog de grootste partij is, en meer dan D66 (7 zetels).

Een gunstige verkiezingsuitslag voor de Statenverkiezingen van maart 2023 wordt in veel opzichten de belangrijke test hoe kiezers reageren op een links blok. Ook als PvdA en GroenLinks niet de grootste worden, valt er door samenwerking politiek veel te halen in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft er nu geen meerderheid en als dat zo blijft, kunnen de linkse partijen wensen op tafel leggen.

PvdA en GroenLinks vormen in de praktijk overigens nu ook één front in de Eerste Kamer. Ze stemmen debatten en standpunten op elkaar af. Slechts één keer waren de oude scheidslijnen toch zichtbaar: de PvdA stemde dit jaar in met het Ceta-vrijhandelsverdrag, GroenLinks stemde tegen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft de volgende stap al voor ogen: ook in de Twééde Kamer moet er vanaf de eerstvolgende verkiezingen één fractie komen, het liefst na een campagne met één verkiezingsprogramma. Ook PvdA-leider Attje Kuiken ziet dat als een logisch vervolg.

