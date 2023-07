PvdA en GroenLinks willen met één lijst en één programma de verkiezingen in: ‘Gaan voor een links kabinet’

Op een speciaal ingelaste persconferentie zondag in Den Haag maakten de partijvoorzitters en de politiek leiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) bekend dat beide partijen gezamenlijk de verkiezingen willen ingaan. De partijbesturen van de twee progressieve partijen gaven hiervoor zaterdagavond het groene licht.

“Waar Rutte breekt, wil ik bouwen”, aldus Kuiken. “We gaan voor een links kabinet met een linkse premier.” Ze geeft aan niet langer met Rutte in een kabinet te willen, omdat hij ‘onbetrouwbaar’ is. Volgens Klaver is ‘verandering nu echt mogelijk’. “Laten we van 2023 een keerpunt maken.”

Op de bijeenkomst werd nog niet duidelijk wie de gemeenschappelijke lijst zou kunnen aanvoeren. Een hardnekkig gerucht is Eurocommissaris en PvdA-kopstuk Frans Timmermans, die in 2020 verrassend de Europese verkiezingen in Nederland won.

Draaiboeken lagen al maanden klaar

Bij de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten (en indirect de Eerste Kamer) wilden beide partijen de grootste worden, maar die poging mislukte door de spectaculaire winst van BBB. Bovendien bleek het aantal stemmen dat GroenLinks en de PvdA samen haalden net iets minder te zijn dan vier jaar eerder. Dat was een tegenvaller.

Toch wordt nu, na de val van Rutte IV, meer succes van de linkse samenwerking verwacht. Al zijn eerst nog de leden aan de beurt. Die bepalen of zo’n gemeenschappelijke lijst er in zit of niet. Op de laatste congressen van beide partijen bleek overigens al dat een grote meerderheid van de congresdeelnemers voor meer samenwerking was. Het woord fusie werd tot nu toe vermeden, maar dat zal de facto bij een positieve uitslag op 17 juli wel het gevolg zijn. Onduidelijk is nog of er een bepaald quotum van de leden nodig is om de uitslag rechtsgeldig te maken.

Volgens GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom liggen de draaiboeken al maanden klaar voor de verkiezingscampagne. De afgelopen weken waren overal in het land partijbijeenkomsten waar leden over de samenwerking met elkaar spraken. PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent: “We zijn er klaar voor, onze leden zijn er aan toe.” Jesse Klaver deed een beroep op de achterbannen: “Wie nog twijfelt: kijk wat het kabinet heeft gedaan. Het valt omdat het kinderen wilde scheiden van hun ouders in het asielbeleid. Daar is maar één antwoord op: een verenigd links.”

