PvdA en GroenLinks werken aan gezamenlijke fractie in de formatie

PvdA en GroenLinks zijn onder hoogspanning bezig een besluit te nemen over het verder samen optrekken in de kabinetsformatie als één blok. De fractie van de PvdA heeft donderdag al groen licht gegeven, meldt de NOS op basis van Haagse ingewijden. De PvdA weigert commentaar zolang er nog geen formele beslissing is genomen. Ook GroenLinks is bezig een beslissing te nemen. De partijen moeten het besluit nog afstemmen met hun achterbannen.

Historische stap

PvdA en GroenLinks praten al langer over samenwerken, maar het vormen van één fractie zou een historische stap zijn. De fracties ontkennen met klem dat het al gaat om het volledig in elkaar schuiven van de fracties. Het besluit waar de twee linkse partijen voor staan is iets beperkter: voor de onderhandelingen in de formatie willen PvdA en GroenLinks gezamenlijke fractiebesluiten gaan nemen. Over andere onderwerpen blijven de fracties ieder hun eigen koers bepalen, is het idee.

Voor de kabinetsformatie kan het een oplossing zijn als de twee linkse partijen hun fracties in de Tweede Kamer in elkaar schuiven. PvdA en GroenLinks nemen dan bij de onderhandelingen één standpunt in over alle onderwerpen.

Geen ‘geste’ naar CDA en VVD

PvdA en GroenLinks beweren dat deze stap niet gezien moet worden als een ‘geste’ naar VVD en CDA in de kabinetsformatie. Het is een eigen wens van links om de samenwerking verder te intensiveren, klinkt het bij de linkse fracties. “Daar zijn we sowieso mee bezig, het staat helemaal los van de formatie”, aldus een woordvoerder van GroenLinks. Bij de PvdA klinkt ergernis: “We werken samen als we dat zelf willen en niet om naar de pijpen van andere partijen te dansen”.

Eerder deze week werd ook al duidelijk dat Jesse Klaver en Lilianne Ploumen overwegen om in de formatie als één duo te onderhandelen, met één onderhandelingsteam. Ook daarover is formeel nog niets besloten.

Het formaliseren van de samenwerking tussen de fracties kan desondanks een gebaar zijn richting VVD en CDA. Door met één team te komen zouden de linkse partijen genoegen nemen met een relatief kleinere plek aan tafel, ten opzichte van het andere onderhandelingsteam. Ook hoeven VVD en CDA dan niet bang te zijn voor linkse wensen die zich opstapelen.

VVD minder stellig

De VVD wil enerzijds nog steeds niet met PvdA en GroenLinks tegelijk in een kabinet. Toch klinken de bezwaren tegen samenwerken met links bij de VVD minder stellig dan eerst. De VVD-fractie wil inmiddels ‘luisteren’ of de linkse partijen zelf een oplossing weten. De vrees van de VVD is dat de linkse partijen zowel in de formatie als later in een een coalitie ‘om en om’ dwars kunnen gaan liggen. Dat maakt volgens demissionair premier Rutte een kabinet te instabiel.

De komende dagen moet blijken of links inderdaad als één fractieblok aan de onderhandelingstafel wil gaan komen. En of er genoeg vertrouwen is tussen links en de VVD, en ook of het CDA bereid is aan deze optie mee te doen. CDA-leider Wopke Hoekstra heeft al laten weten dat hij niet onder de indruk is van de linkse plannen voor een gezamenlijke fractie in de onderhandelingen.

