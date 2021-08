PvdA en GroenLinks voegen hun fracties samen

PvdA en GroenLinks gaan in de Tweede Kamer hun fracties samenvoegen. Zowel voor de kabinetsformatie als de periode erna zullen de twee linkse partijen “samen één vuist maken”, hebben fractievoorzitters Lilianne Ploumen en Jesse Klaver besloten.

Met één onderhandelingsteam en één standpunt gaan de linkse partijen de kabinetsformatie in. Ploumen en Klaver laten hun partijen verder naar elkaar toegroeien. “Al onze voorgangers hebben het hier ook al over gehad, en hiermee zetten we de volgende stap”, aldus Klaver, het historische gewicht van de beslissing onderstrepend.

PvdA en GroenLinks gaan om te beginnen hun fracties samenvoegen voor alle beslissingen over de kabinetsformatie. Mochten het linkse blok daarna in een kabinet komen dan betekent het ook dan dat beide optreden als één geheel. Links staat op het punt zich te verloven door in de Tweede Kamer alvast de ringen om elkaars vinger te schuiven. Het is nog lang geen fusie tussen de twee partijen zelf, maar wel een eerste stap.

Onder hoogspanning hebben de twee partijen het besluit genomen, na intensief overleg met partijbesturen en bestuurders voor de nodige rugdekking. Met de leden volgt volgende week een gesprek om hen te informeren. Normaal gesproken is het ondenkbaar dat een politieke partij een stap als deze in zo’n ijltempo bedenkt en uitvoert. Maar onder druk van de kabinetsformatie is alles vloeibaar geworden. Bij de PvdA is nog wel onrust, met oud-voorzitter Hans Spekman die fel tegenstander is. Verder is binnen de partijen geen groot verzet te horen.

Het CDA is plots de kleinste

PvdA en GroenLinks broeden al de hele zomer op nauwere samenwerking in de formatie en werken in de formatie zelfs nu al samen. Uit nood geboren na de matige uitslag bij de verkiezingen, begonnen de fracties na de verkiezingen werk te verdelen in de Tweede Kamer. Debatten werden van elkaar overgenomen, waarbij Kamerleden ook namens de andere fractie spreken. Fracties bereiden ook nu al samen de formatiegesprekken voor.

De volgende stap gaat echter veel verder. De voltallige fracties zullen samen alle besluiten nemen over de formatiebeslissingen. PvdA en GroenLinks zullen over alle onderwerpen één gezamenlijk standpunt bepalen.

Als één fractieblok krijgt links extra slagkracht in de formatie. Het blokt spreekt namens 17 zetels en wordt meteen een grotere speler. Daarbij vergeleken zal het CDA bijvoorbeeld opeens genoegen moeten nemen met een positie als ‘kleinste fractie’.

Lees ook:

Stoppen elkaar te bevechten

Lokale fractievoorzitters zijn enthousiast over een fusie tussen PvdA en GroenLinks. Maar er zijn ook twijfels. Ontstaan er straks geen bloedgroepen van ‘elitaire’ GroenLinksers en ‘machtswellustige’ PvdA’ers?