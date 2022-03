PvdA en GroenLinks trekken lokaal vaak samen op, maar die liefde is vooral uit noodzaak geboren

“Dat hadden jullie eerder moeten doen!”, hoort Hans Wierema als hij aan het flyeren is voor de nieuwe lijst GroenLinks-PvdA in Etten-Leur. Twee keer eerder poogde de PvdA’er, nummer twee op de lijst, samen te gaan met de lokale GroenLinks-fractie in zijn gemeente. Twee keer eerder mislukte het. Nu die gezamenlijke lijst er eindelijk is, is ook het enkele lid dat bedenkingen had om. “Althans”, zegt Wierema over die criticaster, “hij loopt enthousiast mee te flyeren. Dus ik denk dat hij het inmiddels wel goedkeurt.”

Niet eerder bundelden zoveel PvdA- en GroenLinksfracties de krachten voor de raadsverkiezingen. In zo’n vijftig gemeenten kunnen mensen op een gezamenlijke linkse lijst stemmen, vier jaar geleden waren dat er nog dertig. Daarbij is de PvdA in 27 gemeenten onderdeel van een lokale fractie onder een andere naam, zoals Progressief Bernheze (GroenLinks en PvdA) of Pro Scherpenzeel (PvdA, GroenLinks en D66). GroenLinks is in tien gemeenten opgegaan in zo’n lokale progressieve partij.

Die brede samenwerking komt op het moment dat ook de landelijke fracties steeds inniger samenwerken. In eerste instantie had de in de zomer ontstane blokvorming tussen PvdA en GroenLinks beide partijen aan de formatietafel moeten krijgen. Toen dat mislukte gingen de fracties eendrachtig de oppositie in.

Beeld Bart Friso

Een vuist maken tegen rechts

Daarbij groeit ook de roep om, in navolging van de vele raadsfracties, voortaan samen door het leven te gaan. Onlangs sprak Kati Piri (PvdA) zich als eerste zittende Tweede Kamerlid uit voor een fusie. “Laten we de krachten bundelen in iets nieuws”, zei zij tijdens een toespraak in Houten. “Nederlanders verdienen een linkse beweging die opkomt voor een rechtvaardigere samenleving waarin we naar elkaar omkijken. En die tegelijkertijd ook een vuist kan maken tegen rechts. Samen kunnen we dat.”

Trouw stuurde vragenlijsten naar fractievoorzitters en lijsttrekkers van lokale PvdA- en GroenLinksafdelingen die ook deelnamen aan een eerder onderzoek over linkse samenwerking. Uit de tientallen antwoorden blijkt dat de wil om samen te werken groot is. Fractievoorzitters en lijsttrekkers wijzen er op dat de partijen inhoudelijk behoorlijk wat gelijkenissen hebben. Maar die gelijkenissen zijn zelden reden om over te gaan tot een fusie, blijkt uit de antwoorden. ‘Samen staan we sterker’, zegt een aantal fractievoorzitters. Afdelingen zien fuseren soms als enige manier om een vuist te maken tegen een overmacht van rechtse of christelijke partijen.

Het gebrek aan actieve leden maakt dat fracties voor een fusielijst kiezen. In dunbevolkte gemeenten is de aanwas van leden mager en lukt het soms niet om kandidaten aan te leveren voor een eigenstandige lijst. Dan is een links verbond uit noodzaak geboren. Veelzeggend is dat er in geen van de grote steden een gecombineerde lijst meedoet. Hier laat het gebrek aan leden, en aan progressieve kiezers, zich minder voelen.

Goeree-Overflakkee

Dat geldt niet voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Daar werd PvdA-lijsttrekker Jaap Willem Eijkenduijn vier jaar geleden benaderd door leden van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die wezen hem erop dat zij te weinig leden hebben om zelf met een kandidatenlijst te komen, en dat zij zich daarom in de raad vertegenwoordigd voelen door de PvdA. “Toen zijn we in gesprek gegaan, over wat zij in ons programma wilden zien.”

Mede daarom heeft de PvdA op Goeree, dat gedomineerd wordt door christelijke partijen, nu meer aandacht voor natuur. “Al zit dat ook in ons eigen DNA, we hadden altijd al veel contact met natuur- en landschapsorganisaties. Wij zijn een groen eiland, veel PvdA’ers maken zich hier sterk voor een natuurrijk gebied. Als ze een randweg willen bouwen waarvoor duizend bomen gekapt moeten worden, dan stemmen wij daar niet mee in.”

Afgelopen jaar voerde Eijkenduijn gesprekken met de GroenLinksers op het eiland over een gezamenlijke lijst. Hoewel ze het over de inhoud roerend eens waren, had GroenLinks op het eiland zelfs te weinig leden om samen te gaan. “Jammer, ik geloof dat het goed is om de krachten te bundelen. Zeker in een relatief rechtse gemeente.” Daarom is hij blij met D66, dat dit jaar voor het eerst meedoet op Goeree. “Dan heb je toch een vriendje in de raad.”

Het vergrijzende Winterswijk

In het Gelderse Winterswijk wreekt het ledengebrek zich. GroenLinks verdween er kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van de kieslijst. Peter Voogt, de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks, kondigde in januari aan niet als lijsttrekker door te willen. Drie volle dagen was hij per week kwijt aan het raadswerk, inclusief de afstemming met de coalitie, waar zijn partij deel van uitmaakt. Maar in het vergrijzende Winterswijk bleek een opvolger voor Voogt niet te vinden.

Daarom hoopten Voogt en zijn fractiegenoten op een samenwerking met de PvdA. Meerdere malen drongen zij op gesprekken aan. Maar daar hangt volgens Voogt een sfeer van ‘we kunnen 150 jaar sociaal democratie toch niet weggooien’. Zonde, vindt hij. GroenLinks zal nu niet deelnemen aan de raadsverkiezingen, zoals de SP al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verdween van de kieslijst.

Lukt het de fracties in conservatieve gemeenten toch om een gecombineerde lijst te maken, dan is het nog niet gezegd dat het soepeltjes gaat. Het is er vechten voor elke stem, zeggen fractievoorzitters. Vooral het GroenLinks-logo heeft bij een deel van de kiezers in deze conservatieve gemeenten een afschrikkende werking, vertellen ze. Over de partij bestaat toch het beeld van ‘geitenwollensokken dragende bomenknuffelaars die vleeseters willen overtuigen vegetariër te worden’. “Het is alsof ik koelkasten verkoop aan Inuit”, zegt lijsttrekker Moniek van de Graaf van PvdA-GroenLinks Woudenberg. “En GroenLinks maakt dat er nog een vriezer bij zit.”

Veel fractievoorzitters, vooral zij die níet samenwerken, wijzen op verschillen in partijcultuur of achtergrond. In Lansingerland vindt PvdA-lijsttrekker Petra Verhoef GroenLinks soms iets té idealistisch. Er zijn best veel groenstroken, waarop gebouwd kan worden. Maar GroenLinks ziet dat absoluut niet zitten. “Ik snap het wel, onder dat groen wordt ook water opgevangen, maar het gaat om stroken gras waar geen hond iets mee doet. Terwijl we juist met kleine initiatieven ervoor kunnen zorgen dat ouderen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.”

Te verschillend

In de gemeente Noordoostpolder viel een gezamenlijke fractie door cultuurverschillen juist uit elkaar. Vier jaar hebben ze het geprobeerd, maar in 2018 gingen PvdA en GroenLinks elk hun eigen weg. De fracties zijn veel te verschillend, zegt PvdA-fractievoorzitter Rien van der Velde. “Wij hebben door de jaren heen wel een slag gemaakt qua duurzaamheid, maar bij ons draait het toch vooral om de sociaaldemocratische beginselen: wonen, werken en verheffing.” Niets ten nadele van GroenLinks, maar waar de PvdA in de Flevopolder nog een echte ‘volkspartij’ is, missen de groenen die verbinding met de ‘hardwerkende Nederlander’. Van der Velde voelt zich gesterkt door de verkiezingsuitslag van 2018. Als fusiefractie hadden PvdA en GroenLinks samen twee zetels in de Noordoostpolder, na de splitsing haalden ze er elk afzonderlijk twee.

Maar veel ideologische scherpslijperij, of culturele verschillen, verdwijnen naar de achtergrond, als partijen eenmaal samengaan, zeggen partijleiders die het meemaakten. “Natuurlijk was het in het begin even wennen”, zegt GroenLinks-PvdA-voorman Marcel Sturkenboom uit Leusden. Maar nu ervaart hij al acht jaar lang de voordelen van de samenwerking. In Winterswijk onderzoekt de scheidende GroenLinks-fractievoorzitter Voogt inmiddels of er een nieuwe progressieve partij opgericht kan worden. Het beeld van geitenwollensokken dragende GroenLinksers verdwijnt zo wat naar de achtergrond, verwacht hij. De toon wordt dan wat neutraler, zegt Voogt.

Groen Links en PVDA flyeren samen op het station van Etten-Leur voor de gefuseerde partij GroenLinks PvdA Etten-Leur. Beeld Maikel Samuels

Ploumen en Klaver

De lokale partijen die Trouw sprak, laten zich niet erg beïnvloeden door de vrijerijen van PvdA-leider Lilianne Ploumen met Jesse Klaver van GroenLinks. Vanuit de landelijke partijbureaus wordt die zelfstandigheid alleen maar aangemoedigd. Fusielijsten krijgen wel ondersteuning van de landelijke organisatie, onder meer met een contactpersoon, maar de partijkaders dringen niet aan op samenwerking in gemeenteraden.

Is dat niet vreemd, na een jaar waarin de twee partijen zo nauw zijn gaan samenwerken? Nee, vindt een PvdA-woordvoerder. “Lokale afdelingen hebben bij ons een enorme autonomie. Zij kennen hun stad of dorp het best. Wij vinden bijvoorbeeld de wooncrisis hét thema voor de komende verkiezingen. Maar als dit in een gemeente niet zo speelt, dan gaan wij niet zeggen dat de campagne daarover moet gaan.”

Opvallend genoeg klinkt dat autonome geluid in gemeenten waar het de afzonderlijke fracties electoraal voor de wind gaat net iets anders dan in dunbevolkte en conservatieve gemeenten. Lijsttrekkers van fracties met een aardig zetelaantal zitten niet per se te wachten op een fusie. “Je wordt dan een linksig CDA. Een grote middenpartij die de unieke kenmerken mist”, zegt GroenLinkser Paul Vermast uit Dronten. Er zijn meer partijen die net als PvdA en GroenLinks op elkaar lijken, stipt Roy Vlieland (GroenLinks) uit Heemskerk aan. “Maar ik hoor niemand zeggen dat VVD en CDA moeten fuseren, terwijl ze elkaar tijdens de formatiegesprekken ook vasthielden.” De fusiecritici vrezen bij samensmelting ook stemmen te verliezen aan Bij1 of de Partij voor de Dieren.

Moniek van de Graaf van PvdA-GroenLinks Woudenberg denkt dat een samengaan op lokaal niveau uitstekend kan werken, maar landelijk bedienen de twee partijen toch echt verschillende doelgroepen. Het loslaten van die verschillende identiteiten lukt de sociaaldemocraten en groenen met hun klimaathart nog niet echt. Van de Graaf geeft het voorbeeld van de twee landelijke partijbureaus die voor de forse lijst combinatiepartijen een herkenbaar lokaal logo besloten te ontwerpen. Weken gingen erover heen, maanden zelfs. Er werd enorm ‘ge-heen-en-weerd’. “Toen het logo er uiteindelijk kwam, waren ze niet verder gekomen dan het naast elkaar zetten van de twee partijlogo’s, met iets van een streepje en een grijstint eronder.”

Ook PvdA-fractievoorzitter Rien van der Velde uit Noordoostpolder gelooft niet zo dat het bundelen van krachten de oplossing is, zolang een linkse beweging niet de verbinding zoekt met de man op de straat. Links zal eerst zelf weer relevant moeten worden, vindt hij. “Je regelmatig laten zien buiten de raadszaal, en dat met het hart doen. Anders kun je samenwerken wat je wilt, maar dan gebeurt er niks.”

In Etten-Leur weet Hans Wierema begin volgende week wat zijn lokale linkse verbond waard is. Op basis van de reacties die hij krijgt durft hij de voorspelling wel aan dat een gezamenlijke lijst meer aanhang vergaart dan de twee partijen afzonderlijk. En dan, een echte fusie?

Nee, zegt hij: in Etten-Leur blijven er afdelingen van PvdA én GroenLinks “Wellicht dat we op termijn fuseren, maar pas nadat PvdA en GroenLinks landelijk zijn samengegaan. Wij gaan hier niet als Don Quichot in ons eentje beginnen.”

