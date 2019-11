Provinciaal CDA in opstand tegen nieuwe landbouwkoers

Het wetenschappelijk instituut van het CDA bracht deze week het rapport ‘Zij aan zij’ uit dat een opmerkelijke agrarische passage bevat. Geheel tegen de huidige koers in stelt de commissie dat natuur en milieu onder te grote druk staan, en dat boeren daarom moeten overschakelen van goedkoop vlees naar kwaliteitsproducten, en dat op een veel kleinere en milieuvriendelijkere schaal.

Delicaat proces

Volgens Statenlid Jaap Bond van het CDA in Noord-Holland is er weliswaar nieuw lange termijn-beleid nodig, maar is de tekst in het rapport ‘zeer ongelukkig geformuleerd’. Hij spreekt van paniekvoetbal. “We hebben te maken met een delicaat proces waarin de boeren afgelopen jaren al belangrijke stappen hebben gezet naar circulaire landbouw”, aldus Bond. Het werkt volgens hem contraproductief om dit zorgvuldige proces nu opeens in een snelkookpan te gooien.

Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland van het CDA in Zeeland vreest dat haar partij met dit voorstel op D66 gaat lijken. “Laten we trots zijn op de kwaliteit van de producten van onze boeren. Ik vind de agrarische passage ronduit teleurstellend, terwijl de rest van het rapport zo inspirerend is.” Gerhard Bos, CDA-fractievoorzitter in Gelderland, noemt de nota een ‘studeerkamerstuk’, terwijl juist het CDA van de ‘koude grond’ moet zijn. “De kunst is om de agrarische sector mee te nemen naar de toekomst, dus we moeten mét de boeren naar oplossingen zoeken, zodat er een gemeenschappelijk draagvlak ontstaat. Dit stuk is echt veel te kort door de bocht.”

Bouwien Rutten die in Overijssel het CDA leidt, toont zich in dagblad Tubantia uiterst verbolgen. “Dit was niet aangekondigd, we hebben dit uit de media moeten vernemen. Ik zeg wel: we gaan deze koers níet volgen.” De toekomstvisie is volgens haar te simpel beredeneerd en niet op feiten gebaseerd. Volgens haar raakt het CDA hiermee de ‘noabers’ op het platteland kwijt. “In de commissie die het rapport schreef, zat geen boer.” Daar zit volgens haar een deel van de pijn. “Er wordt weer over boeren een oordeel geveld, terwijl het CDA juist voor de boeren hoort te staan.”

Lees ook:

Er dreigt een tweedeling binnen het CDA

De christen-­democraten, stelt columnist Stevo Akkerman, kampen met de eeuwige spanning tussen bijbelse uitgangspunten en de wens om een volkspartij te zijn; twee zielen in één borst, best lastig.