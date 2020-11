Privileges voor wie zich laat vaccineren? Het kabinet wil erover debatteren

Mogelijk krijgen gevaccineerde mensen volgend jaar voorrang bij bijeenkomsten of in sommige ruimten. Het kabinet wil geen vaccinatieplicht, maar denkt aan voorrang onder bepaalde omstandigheden. In de Tweede Kamer zijn in ieder geval VVD en D66 voor indirecte vaccinatiedrang, met privileges voor mensen die zijn ingeënt. Rutte: “We moeten dit goed doordenken en hier nader over spreken”.

VVD-Kamerlid Hayke Veldman pleitte tijdens het coronadebat van woensdag voor drang: “Volgens deskundigen is de samenleving beschermd als 60 à 70 procent is ingeënt. Ik ben ervoor dat iedereen dat vrijwillig doet. Maar je moet durven nadenken over een indirecte vaccinatieplicht.”

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers stelt zich daaromtrent voorzichtig op. “Ik denk dat we hier heel terughoudend in moeten zijn.” De ChristenUnie wil een extern onderzoek naar deze medisch-ethische kwestie. Coronaminister Hugo de Jonge sloot zich daarbij aan. Hij uitte zich wat voorzichtiger dan Rutte: “We moeten voorkomen dat de suggestie van dwang boven de markt komt te hangen. Er moet ook geen indirecte plicht komen. Er kan mogelijk een verschil zijn in het in acht nemen van de maatregelen tussen wel en niet gevaccineerden, als bijvoorbeeld een verpleegkundige én een patiënt gevaccineerd zijn.”

Meer bezoek tijdens Kerst

Rond een ander kabinetsdilemma kwam woensdag iets meer duidelijkheid. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet voor de Kerst als optie meegegeven om bezoek van maximaal zes personen van buiten het eigen huishouden toe te staan. Wie ouderen wil bezoeken, wordt geadviseerd de tien dagen daarvoor het aantal contacten te beperken. Volgens het OMT is dit een ‘politieke afweging’; de risico’s zijn groot, het virus kan makkelijk weer oplaaien.

Rutte wilde nog niet al te veel kwijt over mogelijke versoepelingen rond de feestdagen. Het kabinet verwacht daar rond 8 december iets over te kunnen zeggen. Ook de Tweede Kamer is voorzichtig. ChristenUnie-fractievoorzitter Segers: “Voor mij weegt het collectieve belang van lagere besmettingscijfers het zwaarst. Dan maar een aangepast Kerstfeest.” Veel partijen willen meer ‘perspectief’ en ‘voorspelbaarheid’ rond versoepelingen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: “Ook in de horeca wordt geschreeuwd om perspectief. Wat kan straks misschien nog wel in restaurants?”

