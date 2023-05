Privacywaakhond eist uitleg van Hoekstra over visumsoftware

Om welke software gaat het?

Bij het bepalen wie wel of geen visum krijgt, worden Haagse ambtenaren ondersteund door een computerprogramma, genaamd Informatie Ondersteund Beslissen (IOB). Dat programma adviseert op basis van onder andere nationaliteit, geslacht, leeftijd en plaats van de aanvraag of ambtenaren de aanvraag ‘kort’ of ‘intensief’ moeten controleren.

Bij de intensievere procedure kijken ambtenaren ook naar extra documenten of voeren ze interviews uit; de software bepaalt dus of dit nodig is. Aanvragen die in de fast track terechtkomen worden vaker toegekend dan die in de intensive track.

Hoe is de aanvraagprocedure nu geregeld?

Decennialang verliep visumverstrekking via de Nederlandse ambassades in het buitenland. Inmiddels is het eerste deel van de procedure uitbesteed aan het bedrijf VFS Global, een multinational uit Dubai. Medewerkers van dat bedrijf administreren en digitaliseren vrijwel overal ter wereld aanvragen voor Nederland – behalve in China, daar doet het Franse bedrijf TLS het.

Vervolgens worden de aanvragen behandeld door 118 ‘beslisambtenaren’ in Den Haag. Deze worden dus ondersteund door het visumalgoritme IOB. Zonder het systeem zouden er enkele tientallen mensen extra op het Haagse kantoor nodig zijn, zei het ministerie eerder tegen NRC.

Wat zijn de zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens?

De toezichthouder vreest dat de software discriminatie in de hand werkt, omdat nationaliteit en afkomst geautomatiseerd invloed zou hebben op de uitkomst. De AP baseert hun zorgen op inzage van talloze documenten en gesprekken met de voormalig ‘functionaris gegevensbescherming’ van het departement.

Deze interne functionaris trok al eerder aan de bel. Na de invoering van de AVG in 2019 werd hij aangesteld om te controleren of het ministerie van buitenlandse zaken zich aan de privacywetgeving houdt. In 2021 trok hij twee conclusies. Het inhuren van private buitenlandse partijen voor de gegevensverwerking van visumaanvragers zou privacy in gevaar brengen. En het visumalgoritme IOB heeft mogelijk een discriminerend karakter.

Voor de slechte beveiliging van gevoelige persoonsgegevens gaf de AP vorig jaar al een boete van 565.000 euro en een dwangsom van 50.000 euro aan Buitenlandse Zaken. Die beveiligingslekken zijn intussen gedicht. Nu uit de AP dus zijn zorgen op het tweede pijnpunt: de mogelijk discriminerende software.

Wat moet de minister nu doen?

In eerste instantie wil de AP nu vooral de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ spreken – in dit geval is dat Wopke Hoekstra. De wet verplicht hem om tekst en uitleg te geven. “Wij willen weten hoe het met de visumverwerking zit en hoe het ministerie is omgegaan met de kritiek van de interne toezichthouder”, aldus een woordvoerder van de AP.

Volgens de wet heeft de verwerkingsverantwoordelijke een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat deze persoon vooraf moet controleren dat de wet juist wordt uitgevoerd en voldoet aan allerlei randvoorwaarden. De AP-woordvoerder vindt het dan ook ‘volstrekt logisch’ dat ze de minister uitnodigen voor uitleg. “Het is zo’n ernstige, grote zaak waarbij mensen mogelijk gedupeerd zijn.”

