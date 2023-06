Prinses Laurentien hielp toeslagenouders met plan voor versnelde schadeafhandeling

Met een alternatieve route wil het kabinet de schadeafhandeling van toeslagenouders verder versnellen. Want te veel ouders wachten nu jarenlang op een eindbeoordeling van hun schade. Premier Mark Rutte beloofde na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dat de overheid ‘versnelling’ voor de ouders gaat regelen.

Staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen komt nu met onconventionele voorstellen die ze in overleg met betrokken ouders, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Number 5 Foundation van prinses Laurentien, de Nationale Ombudsman, gemeenten en andere betrokkenen heeft uitgewerkt.

De alternatieve route is bedacht door toeslagenouders, de Number 5 Foundation en verzekeraars. Ouders krijgen meer regie over het schadetraject en kunnen zo de afhandeling versnellen. Ze moeten op schrift alleen aannemelijk maken dat de schade is veroorzaakt door de toeslagenaffaire. Maar ze hoeven dat niet meer overtuigend met bonnetjes of andere schriftelijke stukken te bewijzen.

Geen moeizame bezwaarprocedure meer nodig

De schadevergoeding wordt dan vastgesteld binnen een afgesproken kader aan vergoedingen. Als de toeslagenouder ermee instemt, wordt direct een vaststellingsovereenkomst gemaakt en kan de schade worden gecompenseerd. Zo hoeven ouders ook geen intensieve bezwaar- en beroepsprocessen meer in.

Op dit moment wachten zo’n zesduizend erkende toeslagenouders, die meer schade hebben dan de al uitgekeerde 30.000 euro, op de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Maar die heeft een lange wachtlijst, omdat de bewijslast veel tijd vergt. De Vries wil dat deze ouders voortaan kunnen kiezen voor de alternatieve route.

Deze onconventionele methode heeft ook nadelen

Maar er kleven wel risico’s aan, zegt de bewindsvrouw. Zo wijst ze erop dat de snelle route uitgaat van ‘een grofmazige insteek’ en dat kan ‘een bedreiging vormen’ voor de zorgvuldigheid van de afhandeling. Ook kunnen straks ouders te weinig of te veel compensatie krijgen, en er kan ongelijke behandeling van ouders ontstaan. Daarom wil het kabinet nadrukkelijk toestemming van de Tweede Kamer voor dit alternatief.

Vanuit de Kamer wordt al lange tijd aangedrongen op versnelling en onconventionele methodes om een snellere afhandeling te bereiken. Tot eind dit jaar kunnen ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire zich nog aanmelden. De Vries verwacht dat er eind dit jaar in totaal zo’n 70.000 meldingen van gedupeerden zijn.

De eerdere versnellingsacties hebben wel al succes. In 2025 zal 90 procent van de integrale beoordelingen zijn afgerond. Dat is twee jaar sneller dan verwacht.

