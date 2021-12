Prinses Amalia: Ik hoop dat als de dag aanbreekt, ik er klaar voor ben

Koning Willem-Alexander heeft woensdag zijn dochter Amalia, Prinses van Oranje, binnengeleid in de Raad van State. Het is de eerste stap van de kroonprinses op het pad van troonopvolgster. Amalia gebruikte in haar eerste officiële toespraak ‘vol overtuiging’ de woorden van haar grootmoeder Beatrix, toen die in 1956 werd binnengeleid in dit hoogste adviescollege. “Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling en ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn.”

Met de keus van die woorden bevestigt de prinses het idee dat ook uit het boek Amalia van Claudia de Breij oprijst: in haar perfectionisme en kijk op het koningschap lijkt Amalia op haar oma. Terwijl ze tegelijkertijd de humor niet schuwt: ze begint haar toespraak met een grapje richting haar vader Willem-Alexander, die deze buitengewone vergadering ceremonieel voorzit: “Dank u Voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen.”

Een meisje nog, zoekend naar woorden

Haar allereerste persconferentie na afloop geeft misschien wel een beter beeld van de prinses. Daar staat een achttienjarige met dezelfde wil om te slagen én te leren, maar nerveuzer en meer zoekend naar woorden. Een meisje nog, en tegelijk een vrouw aan de start van haar eigen leven. Af en toe kijkt ze naar haar ouders, die haar bemoedigend toeknikken. Amalia vindt het ‘enorm spannend’, zegt ze, maar ook ‘enorm mooi dat haar vader haar heeft binnengeleid’. Over het koningschap: “Ik hoop dat ik het een tijdje voor me uit kan schuiven. Ik hoop dat als de dag aanbreekt, dat ik er klaar voor ben.”

Het eerste officiële optreden van de Prinses van Oranje staat in een lange historische traditie. Het begint als de hofauto arriveert bij het Paleis aan de Kneuterdijk. Amalia zit voorin, stapt gelijk uit met haar vader en wandelt aan zijn arm het Paleis binnen. Sinds haar achttiende verjaardag mag zij het ambt van koningin officieel uitoefenen. ‘Van rechtswege’ heeft ze zitting in de Raad van State, die een belangrijke rol speelt in de democratische rechtsstaat. En die traditiegetrouw dient als staatsrechtelijk opvoeder van de troonopvolger. “Een fascinerende en veelkleurige leerschool”, aldus de koning.

Een instituut dat ook niet ontsnapte aan de grote bestuurs- en vertrouwenscrisis dit jaar. In de rol van hoogste bestuursrechter sprak de Raad van State onlangs excuses uit voor het eigen handelen in het toeslagenschandaal. Het weerklinkt in de woorden van vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State, als hij na de kroonprinses het woord krijgt: “Tegenspraak is cruciaal”. Wie goed luistert hoort het zelfs in de woorden van de koning als hij spreekt over de rol van de Raad van State: “In dit belangrijke werk is zelfkritische reflectie een continue opdracht”.

Over haar stage wil Amalia weinig kwijt: het is privé

Ooit zal Amalia zelf op de voorzittersstoel zitten. Of zoals De Graaf tijdens de plechtigheid tegen haar zegt, waar ze naast haar vader zit: “Een kleine afstand maar staatkundig en mentaal een heel andere dimensie”. Amalia hoopt dat het nog lang zal duren. Over het koningschap van haar vader en oma merkt ze op: “Wat mij enorm raakte en wat ik in allebei zie: de dienstbaarheid en toewijding aan het land. Dat ga ik ook meenemen in de toekomst. Om er een goede en eigen invulling aan te geven.”

Voorlopig wil ze eerst studeren, ‘veel vrienden maken, ervaringen opdoen, eigen keuzes en herinneringen maken’. Weinig wil ze kwijt over dit tussenjaar, waarin ze stages loopt bij grote bedrijven in het buitenland. “Ik heb enorm veel geleerd, enorm veel interessante mensen ontmoet en die ervaringen neem ik mee naar de toekomst. Deze ervaringen leveren persoonlijke groei op. Ik beschouw het als iets privés, en ben dankbaar voor de privacy die mij gegund is.”

Amalia plant koningslinde in de tuin van haar voorvader Willem II De ‘buitengewone’ vergadering vindt plaats in de balzaal van het paleis aan de Kneuterdijk. Normaal vergaderen de staatsraden in de grote vergaderzaal aan het Binnenhof, waar destijds kroonprins Willem-Alexander werd binnengeleid. Die zaal is tijdens de grote meerjarige renovatie van het Binnenhof gesloten. In het paleis Kneuterdijk woonde eeuwen geleden haar naamgenoot Amalia van Solms, met haar echtgenoot prins Frederik Hendrik. Amalia’s overgrootmoeder Juliana kreeg het paleisje van haar moeder, maar gaf er een andere bestemming aan. De Raad van State trok er pas in de jaren tachtig in. Na afloop plantte de prinses een koningslinde (een gewone linde geplant door iemand van de koninklijke familie) in de Franse tuin van het paleis. Deze tuin was oorspronkelijk veel groter, maar na de dood van koning Willem II is een groot deel verkocht om zijn schulden af te lossen. Wie het wil kan er een kijkje nemen, de tuin is overdag geopend voor het publiek.

Lees ook:

Prinses Amalia is achttien jaar en mag nu officieel koningin worden. Wat betekent dat staatsrechtelijk?

De vlaggen gaan uit, de klokken luiden en de jarige viert dinsdag feest. Woensdag wordt Amalia, Prinses van Oranje, binnengeleid in de Raad van State. Het is de staatsrechtelijke ‘geboorte’ van de troonopvolgster.