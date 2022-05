‘Premier Rutte verwijderde jarenlang op eigen houtje berichten op zijn telefoon’

De tekstberichten die de premier zelf relevant achtte voor archivering stuurde hij door naar ambtenaren, de rest verwijderde hij op eigen houtje, schrijft de krant. Rutte zou dit hebben gedaan omdat zijn telefoon te weinig opslagruimte had.

Dat hij ‘functiegerelateerde correspondentie’ bewust verwijderde, is mogelijk in strijd met de Archiefwet. Maar omdat nu niet meer te achterhalen is wát hij heeft verwijderd, is dat moeilijk te achterhalen. In de telefoon was slechts ruimte voor twintig berichten, sinds afgelopen donderdag heeft de premier een toestel waarop meer opslagruimte beschikbaar is.

Volgens de landsadvocaat deed Rutte aan ‘real-time-archivering’, oftewel, bepaalde hij welke berichten moeiteloos konden verwijderd en welke relevante berichten hij doorstuurde naar ambtenaren.

De werkwijze van de premier kwam dinsdag aan het licht in een rechtszaak die is aangespannen door de Volkskrant. Zo bleken er onder andere geen smsjes meer te vinden van Femke Halsema rond de problemen met de coronademonstratie in Amsterdam in juni 2020, of een bericht van de oud-topman van Unilever, Paul Polman, rond de afschaffing van de dividendbelasting.

