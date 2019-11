Premier Rutte ergert zich aan vragen over racisme: ‘Vraag je af wat je er zelf tegen doet’

“Met wetgeving alleen komen we er niet. Als we racisme het land uit willen jagen, dan moeten we dat met z’n allen doen.” Dat zei een zichtbaar geïrriteerde Mark Rutte in het wekelijkse vragenuurtje, dinsdag in de Tweede Kamer.

Hij veroordeelde het racisme van zondag in het stadion van FC Den Bosch scherp, maar is het beu dat er steeds naar de politiek wordt gewezen. “Als dit normaal wordt in Nederland, dan kunnen we tent beter sluiten. Het is daarnaast een illusie dat de politiek het allemaal kan oplossen. Iedereen moet zich de vraag stellen: wat doe ik zelf tegen racisme?”

De racistische spreekkoren die voetballer Ahmad Mendes Moreira afgelopen zondag naar zijn hoofd kreeg geslingerd, komen ook in Den Haag hard aan. Rutte moest zelf naar de Tweede Kamer komen, minister Bruins (medische zorg en sport) kon blijven zitten. Dit is chefsache, besloten de Kamerleden.

Volgens D66-kamerlid Jan Paternotte waren er zaterdag er bij de sinterklaasintocht in Den Bosch al signalen in dat het zondag weleens fout kon lopen. Hij zei dat de politiek aan zet is om het diepgewortelde probleem op te lossen. Premier Rutte moet daarin het voortouw nemen. Ook volgens GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver gebeurt er niet genoeg. “De coalitie moet alle opties overwegen om racisme de wereld uit te helpen.”

Bezorgd over groeiend antisemitisme

De SGP en ChristenUnie waren vooral verontwaardigd over de Hitlergroet die in het stadion te zien was. De woordvoerders uitten hun zorgen over het ‘groeiende probleem van antisemitisme.’ SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen hekelde de late reactie van de premier. Ook zei ze dat de KNVB hulp van Rutte vraagt. In een persconferentie maandag, liet bondscoach Ronald Koeman al subtiel weten dat het kabinet niet genoeg doet om het racismeprobleem op te lossen.

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland maakte het Nederlands elftal dinsdag al een statement tegen racisme. Vrijwel gelijktijdig plaatsten de Nederlandse internationals op Twitter en Instagram een bericht met de tekst ‘Enough is enough, stop racism’ (genoeg is genoeg, stop racisme). Rutte zei dat het kabinet met de Nederlandse voetbalbond om de tafel gaat om samen naar oplossingen te zoeken.

