Premier Rutte bereidt Nederland voor op een coronakerst

Toen het coronavirus net in Nederland was gesignaleerd, omschreef premier Mark Rutte de bestrijding ervan als ‘varen in dichte mist’. Acht maanden verder zijn nog altijd niet alle nevelen opgetrokken. Het virus is onverminderd grillig, het gedrag van de bevolking onvoorspelbaar en de effectiviteit van maatregelen onzeker.

Nu al is zeker dat de besmettingscijfers geen sinterklaasfeest in grote kring toelaten. Het kabinet zou ­Nederland graag een Kerst gunnen waarin meer mogelijk is dan nu: in een restaurant eten misschien, of meer dan drie gasten uitnodigen. Pas begin december valt daar iets over te zeggen, zeiden Rutte en zorgminister Hugo de Jonge gisteren. “We moeten ervoor zorgen dat we elkaar met de Kerst geen derde golf cadeau doen.”

Door de manier waarop het virus zich ontwikkelt, is het allerminst zeker of er rond de Kerst al meer mogelijk is. De eerste golf zwol in maart en april heel snel aan en kromp daarna weer net zo snel. De tweede golf begon aan het einde van de zomer langzaam te groeien en is pas net over zijn piek heen.

Dat betekent volgens Rutte en De Jonge dat de cijfers pas half ­januari van dien aard zijn dat meer mogelijk is. Volgens de RIVM-­modellen zijn er dan waarschijnlijk minder dan 1200 nieuwe besmettingen en maximaal 3 ic-opnames per dag, tegen zo’n 4000 besmettingen en 10 opnames nu. Volgens de routekaart van het kabinet kan dan de gehele horeca weer open, met afstands- en hygiëneregels, en mogen dan weer meer mensen bij elkaar ­komen.

De snelle afschaling voor de ­zomervakantie bleek achteraf de basis van de tweede golf

Het kabinet staat voor een dilemma. De teugels met Kerst te veel ­laten vieren kan versoepelingen in januari onmogelijk maken. Om het virus effectief te bestrijden, is het het beste om de huidige beperkingen ook in december nog aan te houden. De snelle afschaling voor de ­zomervakantie bleek achteraf de basis van de tweede golf.

Tegelijkertijd snakken veel mensen naar gezelschap, zeker tijdens de feestdagen. De Jonge: “Juist dit jaar is de behoefte aan samenzijn extra groot”. Als het dagelijkse aantal besmettingen rond 8 december onder de 3600 ligt, is er misschien iets ­mogelijk, denkt het kabinet, omdat de dalende lijn zich dan heeft doorgezet.

De hoop is dat het virus begin volgend jaar eindelijk wél onder controle is te houden. Omdat dan ook mensen zonder klachten en mensen die terugkomen van vakantie getest kunnen worden. Zo zijn besmette personen op tijd te traceren en te isoleren. Het kabinet droomt, met de sector, zelfs van evenementen waar mensen toegelaten worden als ze een positieve test kunnen overleggen. Bovendien krijgen begin ­volgend jaar de eerste Nederlanders een vaccinatie – de eerste stap van een terugkeer naar normaal.

Probleem is dat er nog altijd mist rond het virus hangt. Het smoren van toekomstige uitbraken wordt bemoeilijkt doordat het kabinet niet precies weet welk effect maatregelen hebben. Zoals aangekondigd ­lopen de extra beperkingen van twee weken, zoals de sluiting van bioscopen en theaters vannacht af. Hoeveel besmettingen dat pakket voorkomen heeft, kunnen Rutte en De Jonge niet zeggen.

Op veel plekken is het nog altijd te druk

Ook het gedrag van de Nederlanders maakt de strijd tegen het virus lastiger. Dat de tweede golf lang­zamer wegzakt, komt doordat mensen zich minder goed aan de maat­regelen houden dan in maart. Op veel plekken is het nog altijd te druk.

Het kabinet kan niet veel meer dan mensen nog eens oproepen om de tanden op elkaar te houden. Rutte: “Er gloort heel voorzichtig licht aan het einde van de tunnel”.

De deur gaat weer op een kier, ook al is in vier regio’s de besmettingsgraad nog ‘zeer ernstig’. ‘De maatregelen werken, of liever ons gedrag werkt’, aldus premier Mark Rutte, ‘maar er is ruimte voor verbetering’.