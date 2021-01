Premier Rutte: Aftreden was de enige goede conclusie

Met vlijmscherpe conclusies legde de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag vorige maand bloot dat “op alle niveaus ernstige fouten zijn gemaakt”, aldus Rutte. En als het volledige systeem faalt, rest het kabinet niet anders dan “samen verantwoordelijkheid dragen”.

VVD-collega Klaas Dijkhoff gaat in het Kamerdebat over de val van het kabinet net iets verder dan zijn lijsttrekker. Zijn partij heeft dingen fout gedaan, stelt de fractievoorzitter. En ook de Tweede Kamer heeft boter op het hoofd als het gaat om het toeslagendebacle. Kamerleden hebben niet altijd alles op alles gezet om het kabinet goed te controleren. En zij zijn medewetgever en dus medeschuldig aan de stringente wetgeving waarin onschuldige ouders verstrikt raakten.

Recht doen aan de conclusies van het rapport

In zijn korte verklaring stipt Rutte aan dat een affaire als het toeslagendebacle niet weer mag plaatsvinden. De inhoudelijke reactie van het kabinet – een reeks maatregelen die vorige week bekend werd – moet recht doen aan de conclusies van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie.

Veel uitgebreider spreekt de demissionaire premier over de coronacrisis. Zijn afgetreden kabinet past, zoals altijd bij demissionaire bewindspersonen, terughoudendheid. Maar de premier benadrukt dat die terughoudendheid in deze crisis maar in beperkte mate mogelijk is. Samen met de Tweede Kamer wil hij op zoek naar voldoende draagvlak voor nieuwe maatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus verder in te dammen.

Overigens toonde de Tweede Kamer zich vlak voor Rutte’s verklaring zich ietwat verbolgen. Vorige week nog viel het kabinet vanwege een falend systeem en gebrekkige informatievoorziening die leidde tot het toeslagendebacle. En juist nu de Kamer hierover wil debatteren, maakt het demissionaire kabinet het Kamerleden moeilijk om voldoende op de hoogte te zijn. Gisteravond kregen Tweede Kamerleden ter voorbereiding van het debat van vandaag 433 antwoorden op Kamervragen over de toeslagenaffaire toegestuurd. Onmogelijk om allemaal te lezen, zegt bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders.

