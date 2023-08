Politieke toekomst Mona Keijzer ongewis na geruisloos vertrek bij CDA

Voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer hult zich in stilzwijgen nadat ze met stille trom haar partijlidmaatschap heeft opgezegd. Daarmee blijft voorlopig onduidelijk of zij haar politieke loopbaan voortzet en een rol zal spelen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Haar vertrek bij de partij werd vrijdagavond gemeld door RTL Nieuws, op gezag van ‘ingewijden’. Een partijwoordvoerder bevestigde het nieuws, zonder een reden op te geven. Keijzer zelf is met vakantie en onbereikbaar. Het partijbestuur heeft laten weten Keijzer dankbaar te zijn ‘voor alles wat ze voor het CDA heeft betekend’.

De directe aanleiding voor haar besluit is volgens RTL het voornemen van het bestuur om de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls binnenkort aan te wijzen als lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 november. Haar bedenkingen daarover zouden zijn weggewuifd door CDA-voorzitter Hans Huibers. Volgende week maandag wordt de naam van de CDA-lijsttrekker bekendgemaakt.

Van 2017 tot 2021 was Keijzer staatssecretaris van economische zaken in het kabinet-Rutte III. In september 2021 werd ze door premier Rutte op staande voet ontslagen omdat ze zich in een interview met De Telegraaf afzette tegen de nieuwste coronamaatregelen van dat kabinet. Ze vond onder meer het corona-toegangsbewijs een onaanvaardbare inperking van burgerlijke vrijheden.

In die periode was Bruls, als voorzitter van het zogeheten Veiligheidsberaad van burgemeesters, juist een van de boegbeelden van het coronabeleid.

Lijsttrekkersverkiezingen

De 54-jarige Keijzer stond al enige tijd kritisch tegenover de standpunten van haar christendemocratische partij, waarvoor ze sinds 1994 politiek actief is. Twee keer probeerde ze lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen te worden, in 2012 en 2020. De eerste keer verloor ze de interne strijd van Sybrand Buma. Bij de tweede poging viel ze uit in de eerste ronde van (uiteindelijk rommelige) lijsttrekkersverkiezingen, met een finale tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Uiteindelijk trok Wopke Hoekstra de lijst in 2021.

Bij de verkiezingen van 2017 kreeg de Edamse, als nummer 2 op de lijst, meer dan 165.000 voorkeursstemmen, goed voor ruim twee ‘eigen’ zetels.

Nadat Hoekstra na de val van het kabinet vorige maand aankondigde niet herkiesbaar te zijn, zei Keijzer dit keer geen ambities te hebben om CDA-leider te worden. In De Telegraaf uitte ze half juli haar twijfels over de koers van haar partij, die in haar ogen gevangen zit ‘tussen een progressief partijkader en een sociaal-conservatief electoraat’.

In juni had ze al laten weten op een andere manier actief te blijven binnen de partij: ze schreef mee aan het CDA-programma voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Een toekomst als Europarlementariër sloot ze echter uit.

Een vorige CDA-prominent die uit onvrede de partij verliet, was Pieter Omtzigt, in juni 2021. Ook van hem is nog steeds niet bekend welke rol hij precies zal spelen bij de verkiezingen in november. Vorige week liet hij weten meer tijd nodig te hebben voor ‘het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad’. Pas na zijn vakantie, eind deze maand, zou hij opheldering verschaffen.

Lees ook:

Mona Keijzer blijft bij haar coronakritiek. ‘Geen enkele maatregel is gratis’

Interview uit januari 2022, bijna een half jaar na Keijzers ontslag als staatssecretaris

Met harde kritiek op coronapas maakte Mona Keijzer (CDA) haar ontslag onafwendbaar

Demissionair premier Mark Rutte nam in september 2021 de uitzonderlijke stap om staatssecretaris Mona Keijzer (economische zaken) te ontslaan na kritiek op de invoering van het coronatoegangsbewijs.